Fans munkeln: Wird Eminem nächstes Jahr etwa auf Tour gehen?

Die Fans von Eminem (51) sind außer sich vor Freude und voller Hoffnung, dass der Rapper im Jahr 2025 eine große Tournee durch Großbritannien plant. Die Gerüchteküche brodelt, nachdem Fans mögliche Hinweise bei einem "Leak" entdeckt haben wollen: Demnach biete die Luxus-Eventfirma "Go Privilege" VIP-Hospitality-Pakete für angebliche Shows in London am 17. und 18. Oktober 2025 an. Für Fans Grund genug, um heftig über ein Tournee-Comeback des "Mockingbird"-Interpreten zu spekulieren.

Die exklusiven Pakete versprechen ein unvergessliches Erlebnis: bevorzugter Zugang zum Veranstaltungsort, Premiumsitzplätze in einer privaten Loge, kostenlose Getränke, ein erlesenes Gourmetmenü und Unterhaltung nach der Show. Obwohl die Eventfirma bestätigt hat, dass die Shows noch nicht finalisiert sind, sehen viele Fans darin einen Hoffnungsschimmer, den Künstler endlich wieder live auf der Bühne zu sehen. Eminem trat zuletzt im Jahr 2018 in Großbritannien auf, als er im Rahmen seiner "Revival"-Tour zwei ausverkaufte Konzerte im Twickenham Stadium gab.

Die News um Marshall Mathers, wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, reißen aktuell nicht ab. Erst vor Kurzem hat er das Musikvideo zu seiner neuen Single "Temporary" veröffentlicht, in dem er und seine Tochter Hailie (28) zu sehen sind. Bereits seine Songs "Mockingbird" und "Hailie's Song" widmete er seinem Sprössling, zu dem er eine enge Verbindung hat. Im aktuellen Video teilte der Grammy-Gewinner nicht nur süße Vater-Tochter-Momente mit seinen Fans, sondern auch die Neuigkeit, dass Hailie ihn im kommenden Jahr zum Großvater machen werde.

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Instagram / eminem/ Eminems Tochter Hailie Jade auf einem alten Polaroid

