Erik Menendez' Stieftochter teilte süßes Foto zu Silvester

Erik Menendez (54) und sein älterer Bruder Lyle (56) mussten den Jahreswechsel erneut im Gefängnis verbringen. Die Brüder ermordeten 1989 ihre beiden Eltern und wurden deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Seit vergangenem Oktober wird ihr Fall aber neu verhandelt – in wenigen Wochen soll die Anhörung stattfinden. Erik und Lyles Familie wünscht sich nichts sehnlicher als ihre baldige Haftentlassung – so auch Eriks Stieftochter Talia. Auf Instagram teilte sie am gestrigen Silvesterabend ein Foto von sich als Kind und ihrem Bonusvater, auf dem sich beide strahlend umarmen. "Frohes neues Jahr euch allen. 2025 beten wir für Freiheit", schreibt sie zu der Aufnahme.

In den vergangenen Wochen mussten die Menendez-Brüder und ihre Familie allerdings ein paar Dämpfer verkraften. Eigentlich sollte ihre Anhörung bereits im Dezember stattfinden – sie wurde allerdings verschoben. Zudem wurde ein neuer Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles gewählt, der für den Mordfall zuständig ist. Nathaniel Hochmans Vorgänger setzte sich intensiv für Erik und Lyles Entlassung ein. Der neue Staatsanwalt machte hingegen deutlich, dass es nicht einfach werden würde und die beiden möglicherweise im Gefängnis bleiben müssen. Wohl auch deswegen erklärte Eriks Stieftochter in ihrer Social-Media-Story: "Ich versuche, positiv zu bleiben. Ich will nur, dass mein Vater nach Hause kommt."

Die Menendez-Brüder erhalten seit vielen Jahren Unterstützung von ihrer Familie. Ihre Tanten und anderen Verwandten machten auf Pressekonferenzen, in Interviews und Dokumentationen stets deutlich, dass die beiden trotz ihrer Tat eine zweite Chance verdienen. Zudem können beide auch auf ihre Beziehungen bauen. Erik ist seit 1999 mit seiner Frau Tammi verheiratet. Lyle war über 20 Jahre mit Rebecca Sneed verheiratet. Inzwischen ist er nicht mehr mit seiner Frau zusammen – sie unterstützt ihn aber dennoch. Seit einigen Monaten datet Lyle die 21-jährige Studentin Milly Bucksey.

Instagram / therealtammimenendez Erik und Tammi Menendez

Getty Images Lyle und Erik Menendez im August 1991

