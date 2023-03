Jennifer Grey muss jedes Mal bei "Dirty Dancing" weinen!

Johnny und Baby haben in Dirty Dancing die Herzen aller Romantikfans im Sturm erobert! Auch wenn der Tanzstreifen nun schon über dreißig Jahre alt ist: Es gibt kaum ein weiteres Filmpaar, das an die Liebesgeschichte von Jennifer Grey (62) und Patrick Swayze (✝57) in ihren Kultrollen herankommt. Trotz der bekannten Spannungen am Set zwischen den beiden Schauspielern können sie bis heute ein großes Publikum begeistern. Jennifer eröffnete jetzt, dass ihr jedes Mal die Tränen kommen, wenn sie sich "Dirty Dancing" ansieht!

In einem Interview mit People gesteht die Baby-Darstellerin, dass sie jedes Mal beim Schauen des Filmklassikers emotional wird. "Es rührt mich jedes Mal", gibt Jennifer zu. Sie müsse immer weinen. Die Schauspielerin beschreibt auch warum: "Es fühlt sich an, als würde ich es leben, wenn ich es mir ansehe. Und dann stelle ich fest, dass Patrick nicht mehr da ist." Der Tanz-Liebling verstarb 2009 an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Jennifer erklärte, dass sie sich mit Patrick damals nicht so gut verstanden hatte, da sie privat einfach nicht zusammengepasst hätten. Dennoch wären sie gezwungen gewesen, ein verliebtes Paar zu spielen. Heute hat die Amerikanerin eine andere Sichtweise auf die Dinge: "Ich glaube, wenn ich ihm jetzt etwas sagen könnte, würde ich sagen: 'Es tut mir so leid, dass ich dich nicht einfach so schätzen und genießen konnte, wie du bist, anstatt mir zu wünschen, du wärst mehr so, wie ich dich haben wollte.'"

Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

United Archives GmbH / ActionPress Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

