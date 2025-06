Kim Virginias Babybauch-Foto: User glauben an Photoshop

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) machten vor wenigen Tagen erschütternde Neuigkeiten öffentlich: Ihre Tochter wurde still geboren. Doch statt Mitgefühl für den herben Verlust zu zeigen, äußerten User im Netz ihre Zweifel an der Echtheit der Story. Auch die Schwangerschaft hielten viele Follower des Reality-Sternchens für inszeniert, und sie sparten nicht an hämischen Kommentaren unter ihren Fotos und Videos. Um den Stimmen voller Hass ein Ende zu bereiten, postete Kim Fotos ihres Babybauchs und nahm unter dem Posting rührend Abschied von ihrer ungeborenen Tochter. Doch auch diese Aktion schien die User nicht von ihrer Meinung abbringen zu lassen. Stattdessen glauben weiterhin viele, dass die Fotos gefälscht seien. "KI lässt grüßen, ganz gefährlich dieses Zeug" und "Wer kauft euch beiden diese Story noch ab?" lauten nur zwei von etlichen kritischen Kommentaren unter dem Post.

Die Authentizität der Bilder wird in diversen Kommentaren regelrecht auseinandergenommen. User argumentieren, dass der Bauch nicht wie im sechsten Monat einer Schwangerschaft aussehe. Stattdessen vermuten sie Luftanhalten, ein Hohlkreuz oder sogar ein Food-Baby. "Eine verpixelte Linie am Bauch ist eindeutig", meint ein Kritiker. Auch der Hintergrund der Fotos scheint diskussionswürdig: Die Strandkulisse, die einigen aus einem bekannten Tierfoto vertraut vorkommt, wirke zu glatt und perfekt. Viele andere Follower des einstigen Paares haben ihre Meinung über Kim und die Schwangerschaft durch das Posting offenbar geändert: "Da sieht man wirklich einen Babybauch... Es tut mir leid, dass man dir nicht geglaubt hat." Etliche Nutzer der Social-Media-Plattform ziehen nach und entschuldigen sich nun: "Ich muss mich entschuldigen! Ich war auch hin- und hergerissen und habe es zum Schluss nicht mehr geglaubt! Ich möchte mich entschuldigen, dass ich mich dem Shitstorm angeschlossen habe."

Nicht nur Kim meldete sich mittlerweile zu dem tragischen Ereignis im Netz und beschrieb ihren Schmerz. Auch Nikola postete ein Statement in seiner Instagram-Story und gab Einblicke in die tiefe Trauer nach dem Verlust seiner ungeborenen Tochter. "Die ganze Situation hat Kim und mich komplett aus der Bahn geworfen... Der Verlust unserer Tochter ist etwas, das wir uns nie hätten vorstellen können, so ein Schmerz, den man wirklich niemandem wünscht", erklärte der 29-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Anzeige Anzeige