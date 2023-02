"Nie wieder Johnny und Baby": Jennifer Grey über Fortsetzung

Jennifer Grey (62) findet ehrliche Wort zu der Fortsetzung von Dirty Dancing! Vor über 30 Jahren standen die Schauspielerin und Patrick Swayze (✝57) als Baby und Johnny vor der Kamera und begeisterten weltweit die Fans. Aber auch heute nimmt der Hype nicht ab: So wurde bereits vor zwei Jahren angekündigt, dass die Liebesgeschichte eine Fortsetzung bekommen wird – mit Jennifer in der Rolle der Baby! Doch vor allem der Tod ihres Co-Stars schwebt wie eine dunkle Wolke über dem Filmprojekt. Was Jennifer deswegen jetzt zu der Fortsetzung des Kultfilms zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de