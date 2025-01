Millie Bobby Brown teilt zum neuen Jahr süßen Eherückblick

Dass sie sich seit 2024 Ehefrau nennen darf, scheint für Millie Bobby Brown (20) das Schönste überhaupt zu sein. Als das Jahr 2024 zu Ende ging, nutzte die Schauspielerin die Gelegenheit, um einen Rückblick auf ihre gemeinsame Zeit mit ihrem Mann Jake Bongiovi (22) zu werfen. In dem Instagram-Video sind nicht nur niedliche Pärchenmomente zu sehen, sondern auch private und neue Einblicke in ihre Hochzeit. Es ist ein Ausschnitt ihrer zweiten Trauung in der Villa Cetinale in Italien dabei: Darin trägt die Stranger Things-Darstellerin eine spitzenbesetzte Robe, während Jake in einem weißen Anzug glänzt. Das Jawort gaben sie sich hier unter einem romantischen Blumenbogen.

Neben den Momenten der Hochzeit können Fans Millie auch bei der Anprobe von einem ihrer vier Kleider sehen. Den Zusammenschnitt kommentierte sie schlicht mit: "Das Jahr von Mrs. Bongiovi." Das erste Mal hatten Millie und Jake sich im Frühjahr 2024 das Jawort gegeben. Ausgeplaudert hatte das Jakes Vater, Rockstar Jon Bon Jovi (62). Zu Gast in der "The One Show" hatte der Musiker von der Zeremonie geschwärmt. "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", hatte sich der stolze Papa gefreut.

Millie will aber wohl nicht nur eine junge Braut sein, sondern auch so schnell wie möglich Mama werden. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, habe die Britin schon genaue Pläne für die Familienplanung. "Millie ist 20 Jahre jung und liebt es, verheiratet zu sein. Sie und Jake freuen sich auf ihre Zukunft und dazu gehören ganz sicher Kinder. Sie möchte jung Mutter sein", erklärte die Quelle. Es sei ihr wichtig, "lieber früher als später" eine Familie zu gründen. Allerdings habe sie in den kommenden Monaten noch einiges zu tun, denn es stehen wohl noch diverse Filmprojekte an.

Anzeige Anzeige

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi mit seiner Frau Millie Bobby Brown

Anzeige Anzeige