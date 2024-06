"Wifey": Millie Bobby Brown genießt ihr Leben als Ehefrau!

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) sind frisch verheiratet! Das verkündete vor wenigen Tagen Jon Bon Jovi (62), der Vater des Bräutigams. Nun teilt Millie Eindrücke aus ihrem Urlaub mit ihren Fans auf Instagram – und macht eine klare Anspielung auf ihre veränderten Lebensumstände. Auf dem Schnappschuss hockt der Stranger Things-Star mit dem Rücken zur Kamera und spielt im Freizeitpark Universal Studios Orlando ein Kirmesspiel. Auf den Shorts steht direkt über ihrem Hintern das Wort "Wifey" geschrieben. Auf einem weiteren Bild läuft sie Hand in Hand mit ihrem Ehemann durch den Park.

Mit Fotos ihrer Hochzeit beglückte Millie die Fans bislang noch nicht. Doch ihr Schwiegervater verriet bereits ein paar Details des besonderen Tages! "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", schwärmte der Rockstar in der "The One Show". Kurz darauf wurde die Schauspielerin zudem mit ihrem Ehering gesichtet.

Ob sie mit ihrem Hochzeitsring mehr Glück hat, als mit ihrem Verlobungsring? Vor wenigen Monaten erzählte Millie in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (49)" von ihrer skurrilen Verlobung – inklusive eines kleinen Missgeschicks. Denn: Jake machte ihr bei einem Tauchgang unter Wasser einen Antrag. "Er steckt mir den Ring an die Hand, und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell, es war wie in einem Kinofilm", erinnerte sich die "Enola Holmes"-Darstellerin an den Schockmoment.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown im Juni 2024

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin, mit Jake Bongiovi

