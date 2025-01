Wer gewinnt an Neujahr bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Passend zum neuen Jahr lief heute Abend wieder eine neue Folge von Joko & Klaas gegen ProSieben – dieses Mal in der Casino-Edition. Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) spielten vorab um Jetons für den Einsatz im Roulette. Insgesamt konnte das Moderationsduo 194 Jetons für das große Finale sammeln. Doch konnten sie sich am Ende tatsächlich gegen ihren Haussender durchsetzen?

Beim Roulette hatten die beiden am Ende in den ersten Runden die Nase weit vorn – das änderte sich zwischendurch und es wurde knapp für die Entertainer. In der finalen Runde war das Glück dann aber wieder auf ihrer Seite, wodurch sie sich dieses Mal als Gewinner in der letzten Folge der aktuellen Staffel durchsetzen konnten. "Unfassbar! Unglaublich!", gab Moderator Steven Gätjen (52) erstaunt zu. Joko konnte seinen Sieg ebenfalls gar nicht fassen. Mit schriller Stimme schrie er: "Das ist doch verrückt!"

Als Strafe für ProSieben haben sich Joko und Klaas natürlich wieder etwas ganz Besonderes überlegt: Der Sender muss sich für eine Woche überall in ProAcht umbenennen, inklusive Senderlogo. Im Falle einer Niederlage hätte auf die beiden ebenfalls eine spaßige Strafe gewartet. Da seit zehn Jahren keine Bewegung mehr im Merch-Shop des Senders ist, sollten sie diesen neu aufziehen – und zwar mit Joko und Klaas’ Konterfei und Namen auf verschiedenen Fanprodukten.

