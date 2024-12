Wer ist heute der Sieger von "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Joko & Klaas gegen ProSieben stellt Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) heute vor eine überraschende Aufgabe. Die beiden Entertainer müssen sich in Spielen beweisen, die sie in vorherigen Ausgaben verloren hatten. "Ihr bekommt eine zweite Chance und könnt eure Namen reinwaschen", erklärt Steven Gätjen (52) den schockierten Kandidaten. Nach packenden Spielen, in denen die einstigen MTV-Stars ganz schön ins Schwitzen kommen, ist klar: Joko und Klaas gewinnen den Abend! Nun dürfen sie am Mittwoch 15 Minuten lang das Programm von ProSieben bestimmen.

Während der Show liefern sich Joko und Klaas ein musikalisches Duell mit Yvonne Catterfeld (45) und treten in einem Geschicklichkeitsspiel gegen Max Giesinger (36) und Michael Schulte (34) an. Nach einem schweren Start und insgesamt sechs Spielen erkämpft sich das Dream-Team drei Vorteile und geht voller Hoffnung in das Finale, in dem sie sieben kleine Aufgaben erfüllen müssen – ein Spiel, das die TV-Bekanntheiten erst vor fünf Wochen verloren hatten. Doch heute bringen die zwei TV-Stars die Challenges ohne Probleme hinter sich.

In der vergangenen Woche starteten Joko und Klaas erst sehr viel besser in den Abend. Auch gegen Gegner wie Vanessa Mai (32) und Janin Ullmann (43) schlugen sie sich wacker. Nach mehreren gewonnenen Spielen hatte sich das Comedy-Duo fünf Minuten Puffer für das große Finale gesichert. Bei einem packenden Rennen auf einer Rafting-Strecke zogen die beiden dann aber doch den Kürzeren und wurden als Verlierer deklariert.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Ralf Wilschewski Joko Winterscheidt und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige Anzeige

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Moderatoren

Anzeige Anzeige

Anzeige