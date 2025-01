Zara McDermott und Sam Thompson sollen wieder getrennt sein

Erst im Juli wurde verkündet, dass Zara McDermott (28) und Sam Thompson (32) ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben wollen, doch nun soll der Haussegen abermals schief hängen. Nachdem das Paar, das fünf Jahre lang eine On-off-Beziehung führte, sowohl Weihnachten als auch Silvester getrennt feierte, sollen die beiden einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen haben. Ein Insider, der der britischen Love Island-Bekanntheit und dem ehemaligen Dschungelcamp-Sieger der UK-Version nahesteht, verriet gegenüber Mail Online, wie es zu der Trennung gekommen sein soll: "Sam und Zara haben ihre Beziehung beendet. Es war eine unglaublich schwierige Entscheidung für sie, sich zu trennen. Sie lieben sich immer noch und haben viel Liebe füreinander übrig."

Nachdem das Reality-TV-Paar ein Jahr lang um die Beziehung gekämpft haben soll, wollen Zara und Sam sich 2025 wohl auf ihre individuellen Karrieren konzentrieren. Laut der Quelle soll es kein böses Blut zwischen den beiden geben: "Es gab keinen Skandal oder Streit zwischen ihnen, es ist nur das Ergebnis eines schwierigen Jahres, in dem sie beide viel Zeit mit ihren eigenen Projekten verbringen mussten." Für die Fans der "Made in Chelsea"-Stars kommt die erneute Trennung allerdings überraschend, nachdem das Pärchen zuletzt an Zaras Geburtstag im Dezember gesehen worden sein soll. Zu diesem Anlass verfasste der 32-Jährige seiner nun angeblichen Ex-Partnerin sogar einen rührenden Beitrag auf seinem Social-Media-Profil.

In der Beziehung des Paares kriselte es schon öfter, wobei es im Sommer noch so aussah, als würde das Promipaar wieder permanenter zueinanderfinden. "Sie sind beide entschlossen, es noch einmal zu versuchen und füreinander da zu sein, denn sie lieben sich sehr", gab damals eine Quelle gegenüber OK! preis. Die vorherige Trennung der beiden Briten sei sehr in die Öffentlichkeit gezogen worden, was die 28-Jährige und der Radio-Host sehr bereut haben sollen. "Sie können diese Qualen nicht noch einmal durchmachen und egal, was dieses Mal passiert, sie werden anders damit umgehen", versicherte der Insider im Juli.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Sam Thompson und Zara McDermott im Mai 2024

Anzeige Anzeige