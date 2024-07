Zara McDermott und Sam Thompson sollen wieder ein Paar sein!

Die vergangenen Monate waren eine nervenaufreibende Zeit für Zara McDermott (27) und ihren On-off-Partner Sam Thompson (31). So beherrschte die Medienwelt insbesondere das Drama rund um ihren ehemaligen Strictly Come Dancing"-Partner Graziano Di Prima (30), welcher ihr gegenüber gewalttätig wurde. All die dramatischen Ereignisse sollen auch die Beziehung des Paares belastet haben – und sorgten wohl für eine kurze Trennung. Ein Insider behauptet nun jedoch, dass es wieder Hoffnung im Liebesleben der Moderatorin geben soll! Im Interview mit OK! verrät die Quelle, dass Sam und Zara ihrer Beziehung tatsächlich noch eine Chance geben wollen: "Sie sind beide entschlossen, es noch einmal zu versuchen und füreinander da zu sein, denn sie lieben sich sehr."

Der Insider behauptet weiterhin, dass ihre vergangene Trennung sehr medienwirksam war, was es für die zwei insgesamt nur noch schwieriger machte: "Beide waren untröstlich darüber und es fühlt sich an, als würde sich die Geschichte wiederholen. Sie können diese Qualen nicht noch einmal durchmachen und egal, was dieses Mal passiert, sie werden anders damit umgehen." Die Stars werden von hartnäckigen Trennungsgerüchten verfolgt, seitdem im Netz Schnappschüsse eines ausufernden Streits der beiden auftauchten, welche hitzige Diskussionen auslösten.

Die 27-Jährige hat sich kürzlich ganz öffentlich dazu bekannt, dass sie Opfer von Gewalt beim Training mit dem Profitänzer Graziano für "Strictly Come Dancing" wurde. Nachdem sein Sprecher die Vorwürfe bestätigt hatte, reagiert nun das Team der Moderatorin mit weiteren schockierenden Details: "Zara hat bereits in einem Statement, das sie Anfang der Woche in ihren sozialen Medien veröffentlicht hat, bestätigt, dass das berichtete Verhalten kein einmaliger Vorfall war."

Anzeige Anzeige

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson

Anzeige Anzeige

ActionPress / BDC Images / Backgrid Zara McDermott und Graziano di Prima, "Strictly Come Dancing"-Tanzpaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Beziehung von Zara und Sam halten wird? Ja, ich denke, sie werden alles dafür tun! Nein, ich befürchte, dass es bald endgültig vorbei ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de