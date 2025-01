"Big Brother" kehrt bald mit 24-Stunden-Livestream zurück

Am 24. Februar 2025 ist es wieder so weit: Big Brother kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Das berichtet nun Presseportal. Unter ständiger Beobachtung von 65 Kameras ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner live in den Container ein und kämpfen 50 Tage lang um 50.000 Euro. Auch in diesem Jahr wird es einen 24-Stunden-Livestream geben. Die Fans können das Geschehen rund um die Uhr und hautnah mitverfolgen. Über die Entscheidungsshows ist allerdings noch nichts bekannt – dazu will sich der Sender zu einem späteren Zeitpunkt äußern.

Im Vergleich zu vorherigen Staffeln wird es einige Änderungen geben: Statt der üblichen 100 Tage dauert die neue Staffel nur 50 Tage und ist damit die bisher kürzeste in der Geschichte des Formats, das bereits im Jahr 2000 seine deutsche Premiere feierte. Auch die Gewinnsumme wurde halbiert, was die Spannung allerdings keineswegs schmälern soll. Joyn-Programmchef Thomas Münzner ist überzeugt von der Show und lobt gegenüber Presseportal die erfolgreiche erste Zusammenarbeit im vergangenen Jahr: "Für Joyn war die erste 'Big Brother'-Staffel im Frühjahr letzten Jahres unser bisher größtes Projekt und ein großer Erfolg. 'Big Brother' war ein starker Treiber für unsere Plattform, die Viewtime des 24-Stunden-Livestreams steigerte sich im Laufe der Staffel kontinuierlich. [...] Den Fans wird mit dem 24/7-Stream auch 2025 nichts entgehen."

Das Reality-TV-Format "Big Brother" feierte sein Debüt im Jahr 2000 und löste damals einen regelrechten Hype aus. Die Show, die Einblicke in das Leben unter permanenter Beobachtung gibt, wurde zu einem Meilenstein der deutschen Fernsehgeschichte. Im vergangenen Jahr kehrte das Format auf Joyn zurück und lockte viele Fans wieder vor die Bildschirme. Damals gewann der Berliner Marcus die Show, nachdem er mehr als drei Monate im Container verbracht hatte. Mit 50,54 Prozent der Stimmen konnte er schließlich das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro einstreichen.

SAT.1 / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Moderatoren

Seven.One / Willi Weber "Big Brother"-Gewinner Marcus

