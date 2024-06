100 Tage im Container: Marcus gewinnt "Big Brother" 2024!

Mehr als drei Monate kämpften die Kandidaten im Big Brother-Container um den Sieg. Jetzt steht der Gewinner der diesjährigen Staffel fest! Sechs Bewohner waren im großen Finale, zum Schluss entschied es sich zwischen zwei Kandidaten. Letztendlich konnte sich ganz knapp Marcus gegen Frauke durchsetzen und die 100.000 Euro Preisgeld sichern. Er holte sich 50,54 Prozent, seine Mitbewohnerin 49,46 Prozent der Zuschauerstimmen. "Danke an euch alle für dieses große Abenteuer und dass ihr diesen Weg mitgegangen seid! Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen. [...] Ihr seid super, genauso wie alle Mitbewohner, die man kennengelernt hat!", schreibt der Gewinner anschließend ganz berührt von seinem Sieg auf Instagram.

Am 4. März zogen die 20 Kandidaten der 14. "Big Brother"-Staffel in den ikonischen Container. Insgesamt 100 Tage harrten sie dort aus, ohne Kontakt zur Außenwelt, aber unter stetiger Überwachung von 60 Kameras. Zwischendurch hörten drei Bewohner freiwillig auf und wurden durch drei Nachrücker ersetzt. Der Sieger Marcus war jedoch von Beginn an dabei und schlug sich von Challenge zu Challenge gegen seine Kollegen durch. Ausgestrahlt wurde das Ganze in diesem Jahr auf Joyn – zusätzlich gab es einmal pro Woche eine TV-Zusammenfassung auf Sat.1, moderiert von Jochen Schropp (45).

Vielen dürfte der Container, in dem die Kandidaten gehaust haben, bekannt vorkommen – denn dort wurde im November 2023 bereits Promi Big Brother gedreht. Iris Klein (57), Peter Klein (57), Dominik Stuckmann (32), Patricia Blanco (53), Jürgen Milski (60) und Co. nahmen an der Staffel teil, mussten allerdings nur zwei Wochen anstatt 100 Tage dort verbringen. Yeliz Koc (30) gewann das Spektakel und nahm ebenfalls 100.000 Euro mit nach Hause.

Seven.One / Willi Weber Kandidaten bei "Big Brother" 2024

SAT.1 / Nadine Rupp Yeliz Koc, "Promi Big Brother"-Kandidatin

