Nikola Glumac geht vor Kim Virginia Hartung auf die Knie

Haben Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) etwa die nächsten Schritte einer Kennenlernphase übersprungen? Seit wenigen Wochen bandeln die beiden Realitystars miteinander an. Offiziell zusammen sind sie bisher allerdings nicht – hat sich das nun etwa geändert? Kim teilt auf ihrem Instagram-Profil ein Video, auf dem sie offensichtlich von Nikola überrascht wird. Auf einem Helikopterlandeplatz geht der Ex von Gloria Glumac (32) vor seiner Auserwählten auf die Knie und steckt ihr einen Ring an den Finger. Sind die beiden etwa schon verlobt oder soll die Geste nur symbolisch dafür stehen, dass die Influencer jetzt offiziell in einer Beziehung sind? Dazu schreibt Kim: "Die beste Lovestory ist unsere" und setzt hinter ihre Worte ein Unendlichkeitszeichen sowie ein rotes Herz.

In der Kommentarspalte häufen sich bereits die Glückwünsche. "Okay, ich wollte sowieso gerade heulen. Alles Gute für euch", freut sich ein Fan. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Ich finde euch beide megasüß zusammen. Viel Glück." Auch Nikola tummelt sich in den Kommentaren und freut sich darüber, dass sein Vorhaben geglückt ist: "Mein Plan ist in Erfüllung gegangen. Es war so unvergesslich." Kim antwortet ihrem Liebsten prompt und schreibt: "Hast du gut vor mir verheimlicht. Es war so, so schön."

Bei Nikola und Kim ging alles ganz schnell. Ende November machten die ersten Liebesgerüchte die Runde. Nur knapp eine Woche später bestätigten die Turteltauben dann, dass sie sich tatsächlich näher kennenlernen. Nikola konnte der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin offenbar nicht nah genug sein und zog prompt in ihre Wahlheimat Dubai. Den ultimativen Liebesbeweis machte der 28-Jährige ihr, als er sich den Namen der 29-Jährigen ins Gesicht tätowieren ließ. Ob Nikola und Kim nun wirklich schon verlobt sind oder doch nur offiziell in einer Beziehung, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlicher ist allerdings letzteres.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Dubai

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia am Flughafen, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige