Maya Jama heizt mit Silvester-Begleitung Datinggerüchte an

Die Gerüchteküche brodelt: Maya Jama (30) soll den Manchester-City-Star Rúben Dias daten! Die beiden wurden zusammen auf Ibiza gesichtet, wo sie den Jahreswechsel im Lokal Sa Capella feierten. Laut The Sun ist die britische Love Island-Moderatorin auf einem in den sozialen Medien kursierenden Foto zusammen mit Rúben und einem Freund des Fußballers zu sehen. Während Maya auf Instagram ein freizügiges Bild von der Feier postete, fehlt von dem Fußballspieler in ihrem Feed jedoch jede Spur. Dennoch sorgt die gemeinsame Silvesterzeit für Spekulationen – besonders nachdem beide sich bereits im November im Netz gegenseitig zu folgen begonnen hatten.

Für die 30-Jährige könnten dies die Anfänge einer neuen Romanze sein. Im vergangenen Jahr beendete sie endgültig ihre Beziehung mit Rapper Stormzy (31). Die beiden waren erstmals von 2014 bis 2019 zusammen und gaben ihrer Liebe 2023 eine zweite Chance. Rúben wiederum hatte sich Anfang 2024 von der "Love Island"-Bekanntheit Arabella Chi getrennt, mit der er eine kurze, aber öffentliche Affäre hatte. Bestätigungen für die Gerüchte um Maya und Rúben gibt es bisher weder von den beiden noch von ihren Vertretern.

Auch beruflich läuft es bei Maya rund: Sie ist aus der britischen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Nach ihrem erfolgreichen Einstieg als Moderatorin bei "Love Island" hat sie nicht nur mehrere Staffeln der Show, sondern auch Spin-offs wie "Love Island Games" und "Love Island All Stars" moderiert. Zusätzlich wurde sie kürzlich als neues Jurymitglied bei der beliebten Sendung The Masked Singer angekündigt, wo sie Rita Ora (34) ersetzen wird.

Getty Images Rúben Dias, Fußballspieler

Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024

