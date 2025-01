Molly-Mae Hague und Tommy Fury bandeln angeblich wieder an

2025 ist erst wenige Tage alt – diese zwei könnten aber schon jetzt für das Liebes-Comeback des Jahres sorgen. Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25), die im vergangenen August trotz eines gemeinsamen Kindes und Hochzeitsplänen ihre Trennung bekannt gaben, sollen angeblich wieder miteinander anbandeln. "Freunde von Molly und Tommy waren verwundert darüber, dass Molly angibt, sie sei eine alleinerziehende Mutter, da sie und Tommy Zeit miteinander verbracht haben und ihre Beziehung neu aufleben lassen", will der Mirror von einem Insider erfahren haben.

Laut dem Informanten sollen die beiden Elternteile, entgegen ihrer eigenen Berichte, auch die Feiertage gemeinsam mit ihrer Tochter Bambi verbracht haben. Einen weiteren Hinweis liefert der jüngste Instagram-Post des Profiboxers. "Diese Kleine hält mich jeden einzelnen Tag auf Trab. 2024, du warst hart und hast mir viel beigebracht. Ich bin mehr als bereit, in ein neues Jahr zu starten und an mir zu arbeiten", schreibt Tommy zu einem Bild, auf dem er sein Kind auf den Schultern trägt. Das Foto bekommt nicht nur von knapp 300.000 Fans, sondern auch von Molly einen Like.

2019 lernten sich Molly und Tommy in der britischen Ausgabe von Love Island kennen und verliebten sich ineinander. In ihrer Beziehung gab es immer wieder Aufs und Abs, letztendlich waren es Untreuevorwürfe gegen Tommy, weshalb sich die hübsche Blondine von dem Sportler trennte. Nach dem Beziehungsaus setzte der 25-Jährige alles daran, die Mutter seiner Tochter zurückzugewinnen. Seitdem wird immer wieder über ein Liebes-Comeback zwischen ihnen spekuliert.

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

