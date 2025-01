Pietro Lombardi lobt Stiefmama Laura für Alessio-Verbindung

Auf Instagram gibt der ehemalige DSDS-Juror Pietro Lombardi (32) einen Rückblick auf sein turbulentes vergangenes Jahr. Neben einigen negativen Erlebnissen wie seinem DSDS-Aus und Gewaltvorwürfen macht der Familienvater seiner Freundin Laura Maria Rypa (29) ein Liebesgeständnis. "Amor, ich liebe dich über alles. Wir hatten viele Höhen und Tiefen, aber den Prozess meistern wir gemeinsam", betont er. "Du sagst immer, du willst für Alessio die beste Freundin sein. Ich glaube, du weißt es nicht, aber du bist viel mehr für ihn – und die beste Mutter für unsere zwei Jungs", fährt der Sänger daraufhin fort.

Diese Worte könnten bei der eigentlichen Mutter von Alessio, Sarah Engels (32), wohl keinen Anklang finden. Wie ein Bekannter gegenüber Bild preisgab, scheint die Sängerin sich nicht für das Liebesglück der beiden zu freuen. "Sarah ist eifersüchtig auf Pietro und Laura", betont die Quelle. Im vergangenen Dezember machte Laura ebenfalls eine Anspielung und ließ die Gerüchteküche brodeln. Unter ein Familienfoto der drei kommentierte sie: "Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht. Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe und Stärke zerstören."

Der "Phänomenal"-Interpret äußerte sich auf Anfrage der Tageszeitung, ob er seiner Ex-Freundin mit dem Statement einen Seitenhieb geben wolle, mit folgenden Worten: "Alessio hat Laura echt lieb und Laura sagt immer, ich will eine beste Freundin sein für Alessio. Ich denke, dass er sie schon als Person sieht, die er respektiert und echt lieb hat." Er stellt klar, dass seine Aussage nichts mit Sarah zu tun habe. "Wir machen unsere Sache 2025. Keine Zeit mehr für irgendwelche sinnlosen Sachen. Fokus ist meine Familie und 2024 gibt es in meinem Kopf nicht mehr." Offensichtlich will der Künstler das Jahr vergessen und ganz neu anfangen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Getty Images Sarah Engels im Dezember 2024

