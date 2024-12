Gönnt Sarah Engels Ex Pietro und Laura Familienglück nicht?

Hinter Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) liegt ein turbulentes Jahr. Nach den Gewaltvorwürfen und dem Aus des Sängers in der DSDS-Jury genießen die beiden die letzten Tage vor dem Jahreswechsel und posten ein Familienfoto auf Instagram. Dazu schreibt Laura jedoch: "Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht. Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe und Stärke zerstören." Stichelt Laura damit etwa gegen Sarah Engels (32), Pietros Ex-Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes Alessio (9)?

Wie Bild aus dem Umfeld des Paares wissen will, soll es hinter den Kulissen immer wieder Ärger mit Sarah geben, da sie Pietro und Laura offenbar nicht ihr Glück gönnen soll. Der Musiker und die Influencerin haben sich dazu zwar noch nicht geäußert, dafür packt ein Freund der beiden gegenüber dem Blatt aus: "Sarah ist eifersüchtig auf Pietro und Laura." Außerdem behauptet der Insider, Sarah habe gehofft, "dass Pietros Karriere nun für immer vorbei ist".

Bereits im Sommer eskalierte ein Streit zwischen Pietro und Sarah in den sozialen Medien. Der Hintergrund: Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin befand sich mit ihrem Mann Julian (31) und ihrer Tochter Solea (3) auf Japanreise. Alessio war mit Pietro und anderen Männern auf Mallorca. Auf Nachfrage ihrer Follower, warum Sarah ihren Sohn mit Fremden in den Urlaub lasse, antwortete sie, dass sie solche Themen "aus guten Gründen" aus der Öffentlichkeit heraushalte. Pietro fühlte sich davon angegriffen und konterte im Netz: "[Laura und ich] wünschen euch das Beste für eure Familie, aber das Problem ist, ihr wünscht es uns nicht. Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels im April 2016

