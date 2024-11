Nach Drama: Pietro Lombardi macht Laura eine Liebeserklärung

Die vergangenen Wochen waren sicher nicht leicht für Pietro Lombardi (32). Zwei Polizeieinsätze in dem gemeinsamen Zuhause mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa (28) sorgten für zahlreiche Negativschlagzeilen über den Sänger. Das gestrige DSDS-Finale war gleichzeitig auch sein letzter Abend als Teil der Show. In seiner Instagram-Story meldet er sich nach diesem Ereignis emotional – und macht seiner Laura eine süße Liebeserklärung. "Am Ende zählt die Familie und ist das Wertvollste im Leben. Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los. Was wir haben, ist etwas Besonderes", schwärmt der Familienpapa und fährt fort: "Es gibt uns Kraft und verbindet uns auf eine Weise, die niemand versteht. Und das muss auch niemand."

Abschließend fügt der 32-Jährige hinzu: "Jetzt halten wir erst recht zusammen, weil manche uns fallen sehen wollen. Doch niemals werden sie das schaffen." Doch nicht nur seiner Liebsten, auch seinen Fans widmet der "Phänomenal"-Interpret liebevolle Worte. Auch die waren beim gestrigen Finale zahlreich vertreten, und verabschiedeten sich gebührend von dem einstigen Castingshow-Sieger – "Kein DSDS ohne Pietro", sang mehrere Male der halbe Saal im Chor. Eine Geste, die ihn zutiefst rührte. "Ich weiß nicht, wie ich mich dafür bedanken soll. Die letzten vier Wochen waren nicht einfach. Aber am Ende ist mir wichtig, was meine Supporter, meine Frau und meine Familie über mich denken und mich lieben, wie ich bin."

Sein offizielles Ende in der Jury des Gesangswettbewerbs gab der Ex von Sarah Engels (32) vergangenen Freitag auf Social Media bekannt. Inwieweit das Ganze mit dem Polizeieinsatz in seinem Zuhause zu tun hat, gab er nicht preis. Nach der besagten Nacht wurde unter anderem spekuliert, Pietro sei seiner Verlobten und dem gemeinsamen Kind gegenüber handgreiflich geworden. Sowohl das Gesangstalent als auch Laura selbst dementierten diese Gerüchte aber vehement.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

