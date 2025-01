Deutet Florian Silbereisen seinen "Traumschiff"-Ausstieg an?

Florian Silbereisen (43) sorgte mit der neuesten Weihnachtsfolge von Das Traumschiff für Spekulationen über seine Zukunft in der beliebten ZDF-Serie. In seiner Rolle als Kapitän Max Prager hielt er am Ende der Episode eine rätselhafte Rede, die von Liebe, Verlust und besonderen Neuanfängen handelte – Worte, die Fans als möglichen Hinweis auf seinen Abschied deuten. Die Episode, die am 26. Dezember ausgestrahlt wurde, fokussierte sich zudem auffällig stark auf Staff-Kapitän Martin Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth, dem in der Handlung eine zweite Chance als Kapitän eingeräumt wird.

In der Serie war Martin Grimm ursprünglich als Kapitän vorgesehen, bevor Max Prager 2019 das Ruder übernahm. Nun bekommt Grimm durch ein klärendes Gespräch mit dem Reederei-Chef die Perspektive, künftig jedes der Schiffe der Reederei zu kommandieren. Diese Entwicklung scheint den Weg für einen potenziellen Wechsel an Bord zu ebnen. Offiziell wurde ein Ausstieg des Moderators allerdings noch nicht bestätigt.

Seit seinem Einstieg bei "Das Traumschiff" ist Florian ein fester Bestandteil der Produktion und übernahm mit seiner lebhaften Art erfolgreich das Steuer der Serie. Der Showmaster, der bereits als Moderator und Sänger große Erfolge feierte, bringt dafür viele Talente mit. Privat hält sich Florian meist bedeckt, betonte aber mehrfach, wie wichtig ihm Loyalität gegenüber seinen Projekten ist. In verschiedenen Interviews hatte er den Drehalltag auf hoher See oft als anstrengend, aber bereichernd beschrieben: "Es ist wie eine echte Reise, bei der man viel über sich selbst lernt", resümierte er bereits in der Vergangenheit. Ob diese Reise für ihn nun zu Ende geht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Anzeige Anzeige