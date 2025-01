Freunde und Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen P. Diddy

Im Fall P. Diddy (55) kehrt keine Ruhe ein. Die neue Doku "Diddy: The Making of a Bad Boy" soll nun weitere Anschuldigungen gegen den Rapper aufführen. Die Filmemacher führten Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, Freunden und Personen aus seinem Umfeld. Wie der Trailer zeigt, ist einer der Interviewpartner überzeugt, dass einige der Mädchen, mit denen der Musiker intim geworden ist, minderjährig gewesen seien: "Ich bin schon eine ganze Weile mit Sean zusammen und habe viele Momente festgehalten. Immer, wenn ein Studio oder ein Raum rot [beleuchtet] war, machte er Liebe oder Sex. Einige der Mädchen, die in dem Raum waren, waren mit Sicherheit minderjährig." Die Dokumentation soll einen neuen Blickwinkel auf den Skandal um Diddy werfen.

Die Doku bringt auch Frauen vor die Kamera, die unmittelbar mit Sean Combs, wie Diddy bürgerlich heißt, in Kontakt standen. Die anonymen Damen zeichnen ein klares Bild von dem einstigen Hip-Hop-Mogul. "Sean Combs ist ein Monster", betont eine der Frauen. Eine andere erinnert sich an den Umgang mit ihr: "Sie sagten, sie könnten mich wegschicken und an jeden verkaufen." Der Prozess, in dem Diddy sich verantworten muss, ist für Frühjahr dieses Jahres angesetzt. Doch die Betroffenen werden offenbar von der Angst begleitet, der 55-Jährige könnte sich letztlich doch herauswinden. "Ich glaube, Sean Combs kann mit allem davonkommen", meint eine weitere Frau, die behauptet, Zeugin der Vorkommnisse gewesen zu sein.

Diddy sitzt seit mehreren Monaten im Gefängnis und die Vorwürfe sind erdrückend. Ihm wird unter anderem Sexhandel vorgeworfen. Außerdem liegen mehrere 100 Klagen wegen Vergewaltigung und Missbrauchs gegen ihn vor, darunter angeblich auch von damaligen, vermeintlich minderjährigen Opfer. Der US-Amerikaner beteuert weiterhin seine Unschuld und soll auch auf unschuldig plädieren wollen. Die Vorfälle sollen sich größtenteils im Rahmen seiner exklusiven Partys abgespielt haben. Zu diesen Partys erhielten nur ausgewählte Gäste, darunter auch Promis, Zutritt und Diddy soll dafür immer wieder Sexarbeiter engagiert haben. Laut Insider-Stimmen handelte es sich um Events, bei denen es größtenteils um Alkohol, Drogen und Sex vor luxuriöser Kulisse gegangen sei.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im Mai 2017