Jennifer Lopez begeistert als sexy Cowgirl im knappen Bikini

Jennifer Lopez (55) verbrachte die Feiertage im Kreise ihrer Liebsten in Aspen, Colorado – und hatte währenddessen offensichtlich eine besonders schöne Zeit. Auf Instagram teilt die Sängerin jetzt nämlich einen Clip, in dem sie einige Momente ihres Winterurlaubs festhält. Dabei fällt ein Schnappschuss besonders ins Auge: Auf einem Bild posiert sie verführerisch in einem schwarzen Bikini mit goldenen Details, zu dem sie kuschelige Fellstiefel und einen Cowboyhut kombiniert. Damit erntet die "On The Floor"-Interpretin auch eine Menge Begeisterung bei ihren Fans. "Für mich ist es das Bikinibild mit dem Cowboyhut! Wahnsinn", schwärmt beispielsweise ein Nutzer.

Darüber hinaus gewährt J.Lo ihren Followern aber noch weitere Einblicke in ihre winterliche Auszeit. Neben einigen Selfies veröffentlicht sie außerdem Aufnahmen, die sie beim Dekorieren eines Weihnachtsbaums, beim Bauen von Schneemännern oder beim Tanzen zeigen. Auch Bilder ihrer Teenager Emme (16) und Max (16) sowie ihres Silvesterabends enthält die "Hustlers"-Darstellerin ihren Fans nicht vor. "Wir kommen wieder, Aspen", schreibt sie begeistert unter ihren Post – und löst bei den Usern Freude darüber aus, dass sie so eine gute Zeit hatte. "Ich bin froh, dass du eine tolle Zeit hattest, du hast es verdient! Frohes neues Jahr" und "Ich liebe es, dich so glücklich zu sehen" lauten nur zwei der vielen Kommentare.

J.Lo genoss ihre Zeit in Aspen also in vollen Zügen – weshalb ihr auch ein Schneesturm nichts auszumachen schien. Fotos zeigten, wie sie sich mit ihrem langjährigen Gesangscoach Stevie Mackie auf den Weg zu einem Mittagessen machte und sich dafür einfach ganz dick eingepackt vor die Tür begab. Die 55-Jährige trotzte der Kälte in einem auffälligen Look aus Jeans, einem schwarzen Rollkragenpullover, einer braun-schwarzen Pelzjacke und braunen Plateaustiefeln.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2025

ActionPress / Backgrid Jennifer Lopez und Stevie Mackie in Aspen, Dezember 2024

