Kim Virginia gefiel Nikola schon während "Temptation Island"

Seit wenigen Wochen gibt es ein neues Paar in der Reality-TV-Welt: Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) liefen sich bei den Dreharbeiten von Promis unter Palmen über den Weg und kamen sich in darauffolgenden Wochen immer näher. Die beiden lernten sich aber bereits im Vorfeld in Nikolas Temptation Island-Staffel kennen, in der er mit seiner Ex-Frau Gloria Glumac (32) zu sehen war und die einstige Bachelor-Lady als Verführerin in die Männer-Villa einzog. Bereits zu diesem Zeitpunkt schien der Prominent getrennt-Star Gefallen an Kim gefunden zu haben – was er jetzt in einer Instagram-Fragerunde mit einem aussagekräftigen "Ja!" beantwortet. "Ich fand Kim bei 'Temptation Island' supersympathisch, wir haben uns auch megagut verstanden", schwärmt er.

Viel Material der Realitystars bekamen die Zuschauer damals nicht zu Gesicht – was aber scheinbar nicht daran lag, dass Nikola und die 29-Jährige keinen Kontakt in der Villa hatten. Das erklärt der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer ebenfalls in seiner Social-Media-Story. "Die haben von uns beiden tatsächlich nicht so viel gezeigt, aber wir haben uns super verstanden, das muss ich euch ehrlich sagen", betont er, bevor er mit einem verschmitzten Grinsen erklärt: "Aber ja, in der Zeit war ich halt vergeben."

Nach der Meinung des frischen Pärchens scheint es allerdings Bestimmung gewesen zu sein, dass sie Jahre nach "Temptation Island" doch noch zueinanderfanden. So drückten sie es jedenfalls aus, als Nikola ein Reel im Netz teilte, das die ersten Szenen seiner damaligen Realityshow-Teilnahme beinhaltet, in denen auch die einstige Dschungelcamp-Kandidatin zu sehen ist. "Da so viele gefragt haben, wie wir uns kennengelernt haben. Einfach Schicksal", schrieb der 28-Jährige unter seinen Beitrag, während Kim kommentierte: "Dann war ich wohl doch offiziell die beste Verführerin. Spaß beiseite. Das ist einfach Schicksal."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

