Verdächtige Hautstelle: Coleen Nolan muss ins Krankenhaus!

Für sie gibt es noch keine Entwarnung! Im Juli des vergangenen Jahres hatte Coleen Nolan ihre Hautkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Mittlerweile konnte die "Loose Women"-Bekanntheit ihr Krebsleiden zwar besiegen, doch ganz durchatmen kann sie noch immer nicht. Nun trifft sie der nächste Schicksalsschlag: Die Ärzte entdeckten eine weitere verdächtige Hautstelle an ihrem Körper. Coleen wird nun angeraten, sich wieder in Behandlung zu begeben.

Derzeit steht die Britin mit ihrer Solo-Tour "Naked" auf der Bühne und erfreut ihre Fans mit ihrem Gesang. Doch nach Ende der Tour muss sie wegen der besorgniserregenden Hautstelle erneut ins Krankenhaus. "Die Ärzte sagten: 'Das ist ein Vorstadium eines Melanoms, es wird sich in Hautkrebs verwandeln, der schlimmer ist als ein Karzinom. Also werde ich es nach der Tour behandeln lassen", erzählt die 58-Jährige im Interview mit The Sun.

Als sie von der Diagnose erfuhr, reagierte Coleen ungewöhnlich: "Ich musste lachen, weil ich dachte: 'Natürlich habe ich das, Krebs liebt meine Familie'." Ihre Familie ist stark von der Krankheit betroffen. Im Jahr 2013 verlor Bernie Nolan, die Schwester der TV-Bekanntheit, den Kampf gegen den Brustkrebs. Zwei ihrer weiteren Schwestern, Linda und Anne, sind ebenfalls schwer an Brustkrebs erkrankt. Bei Linda hat der Krebs mittlerweile sogar das Gehirn befallen.

Coleen Nolan im August 2023

Coleen Nolan im September 2012

Linda und Coleen Nolan im September 2017

