Premiere: Das erwartet Fans im Food-Format "Dinner Club"

Am 3. Januar startet mit "Dinner Club" ein brandneues Format auf Amazon Prime Video. Darin begibt sich Profikoch Andreas Caminada (47) zusammen mit Prominenten wie Influencerin Caro Daur (29) sowie den Komikern Teddy Teclebrhan und Kurt Krömer (50) auf kulinarische Entdeckungsreise quer durch verschiedene Länder. Auch die Schauspieler Moritz Bleibtreu (53), Karoline Herfurth (40) und Franka Potente (50) wagen es, mit dem Gastronomen ferne Küchen zu erkunden. Als Höhepunkt der jeweiligen Folge werden mithilfe der gesammelten Erfahrungen spannende Abendessen gezaubert.

So reist Moritz in seiner Episode mit dem Kochbuchautor nach Montenegro. Vor Ort besuchen sie eine Muschelfarm und der "Lola rennt"-Darsteller melkt einen Esel. Im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erinnert er sich an den Dreh: "Das mit dem Melken, das muss man echt gut können. Ich glaube aber, ich habe mich gar nicht so blöd angestellt." Eine ganz besondere Erfahrung sei es außerdem gewesen, mit Andreas in der Küche zu stehen. "Wenn er eine Pfanne anfasst, dann fasst er die nicht so an, wie andere Menschen die anfassen. [...] Das ist schon alles sehr beeindruckend", schwärmt der 53-Jährige.

Neben "Dinner Club" hält der Januar auf Amazon Prime noch weitere Highlights bereit. Ab dem 21. Januar können Fans endlich "Blink Twice" streamen. Der Mystery-Thriller ist der erste Film, bei dem Zoë Kravitz (36) Regie geführt hat. Die Hauptrolle des charismatischen Milliardärs spielt ihr Ex-Verlobter Channing Tatum (44). Mit Spannung wird ebenso "Gerry Star" erwartet. Die Mockumentary ist das neueste Projekt von der Produktionsfirma Pyjama Pictures, die auch für Die Discounter verantwortlich war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige