Prinz Harry wird in Meghans neuer Netflix-Show zu sehen sein

Herzogin Meghan (43) präsentiert sich in einem neuen Licht: Ab dem 15. Januar können Zuschauer ihre Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" auf Netflix verfolgen. Im Trailer, den Meghan am 2. Januar auf ihrem neuen Instagram-Account veröffentlichte, gibt es nicht nur Einblicke in die liebevoll produzierten Szenen, sondern auch eine Überraschung: Prinz Harry (40) ist in einem Ausschnitt zu sehen! Zu der fröhlichen Melodie von "Do You Believe in Magic" sieht man die beiden auf einer sonnigen Terrasse, wie sie einander umarmen und mit Champagner anstoßen. Wie viel die Zuschauer von dem britischen Royal in der ersten Staffel der Serie zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten.

Die Serie der 43-Jährigen, die in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, gedreht wurde, zeigt Meghan beim Kochen, Gärtnern und in entspannter Gesellschaft mit Freunden wie Mindy Kaling (45) und Abigail Spencer (43). Mit "With Love, Meghan" setzt die Herzogin von Sussex die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Netflix fort, die im Jahr 2020 begann. Sie und ihr Mann haben bereits mehrere Projekte veröffentlicht, darunter die Doku-Serie "Harry & Meghan" und die kürzlich erschienene Produktion "Polo". "With Love, Meghan" ist bereits das fünfte Projekt aus ihrer kreativen Schmiede Archewell Productions.

Für Meghan scheint die Serie auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln zu sein. Bereits vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry hatte sie ihren Lifestyle-Blog "The Tig", auf dem sie sich mit Themen wie Reisen, Essen, Mode und Inspiration auseinandersetzte. Der Blog, den sie 2017 deaktivierte, um sich ganz auf ihre damalige royale Rolle zu konzentrieren, war eine Plattform für ihre kreative Seite. Jetzt lebt die ehemalige Schauspielerin diese Leidenschaft wieder in voller Freiheit aus – und scheint darin ihre persönliche Erfüllung gefunden zu haben. Auf Instagram schrieb sie voller Vorfreude: "Ich hoffe, ihr liebt die Show genauso, wie ich es geliebt habe, sie zu machen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

