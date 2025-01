Erster Trailer: Das verspricht Herzogin Meghans Netflix-Show

Meghan Markle (43) startet mit ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" in das Jahr 2025. Die erste Folge des Lifestyle-Formats wird ab dem 15. Januar auf der Streaming-Plattform verfügbar sein. In einem nun veröffentlichten Trailer gibt die Herzogin von Sussex bereits Einblicke in die Inhalte der acht Episoden, die jeweils 33 Minuten lang sind. Sie ist nicht nur Gastgeberin, sondern auch ausführende Produzentin des Projekts, das von ihrem Team der "Archewell Productions" und weiteren Partnern realisiert wurde.

Netflix beschreibt "With Love, Meghan" als inspirierende Lifestyle-Serie, die praktische Tipps mit persönlichen Gesprächen kombiniert. Jede Episode zeigt Meghan bei Aktivitäten wie dem Kochen in der Küche, dem Arrangieren von Blumen oder der Arbeit im Garten. Mit Gästen wie Schauspielerin Mindy Kaling (45), Fotografin Delfina Blaquier (44) und renommierten Köchen wie Roy Choi (54) möchte sie demonstrieren, wie alltägliche Gesten besondere Momente schaffen können. Meghan erklärte im Trailer: "Wir streben nicht nach Perfektion, sondern nach Freude." Auch das Produktionsteam ist prominent besetzt – Regie führte Michael Steed, bekannt durch "Anthony Bourdain: Parts Unknown."

Neben ihrem beruflichen Engagement bleibt Meghan ihrer kreativen Ader, die sie immer wieder in neuen Projekten einsetzt, treu. Erst kürzlich startete sie einen neuen Instagram-Account, um ihren Fans einen besseren Einblick in ihr Leben und ihre Projekte zu ermöglichen. Dort postete sie dann auch gleich ihren allerersten Beitrag, der sofort für Spekulationen sorgte. Außerdem plant sie, ihre Lifestyle-Marke American Riviera Orchard weiter auszubauen – diese wurde in einem ersten kleinen Ausblick im letzten Frühjahr durch handgemachte Erdbeermarmelade bekannt. Die Herzogin, die seit ihrem Rückzug aus der königlichen Familie 2020 in Kalifornien lebt, versucht sich nun als kreative Unternehmerin und Geschichtenerzählerin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2024

