So viel Spaß hatte Joachim Llambi beim "Traumschiff"-Dreh

Joachim Llambi (60), bekannt als strenger Juror der RTL-Tanzshow Let's Dance, wagte sich in neue Gefilde: An Neujahr war der Tänzer und Moderator in der beliebten ZDF-Reihe Das Traumschiff zu sehen. In der Episode "Curaçao", die am ersten Fernsehabend des Jahres zur Primetime ausgestrahlt wurde, übernahm er – wenig überraschend – die Rolle eines Tanzlehrers. Als Jochen Thabazi lud er unter anderem die Hoteldirektorin Hanna Liebhold, gespielt von Barbara Wussow (63), zu einem beschwingten Salsa-Abend ein. Gedreht wurde bereits im vergangenen März auf der Insel Curaçao, wo Joachim zusammen mit einem gut gelaunten Team und bei bestem Wetter vor der Kamera stand.

Für den gebürtigen Duisburger war es nicht der erste Ausflug in die Schauspielerei. Bereits 2016 spielte er sich bei einem Gastauftritt in der RTL-Dailysoap Alles was zählt selbst. Trotz der intensiven Dreharbeiten für "Das Traumschiff" zeigte sich Joachim im Interview mit Spot on News begeistert von dieser Erfahrung. "Es hat mir sehr gefallen, obwohl es anstrengend war", verriet er. Besonders angetan war der Tanzprofi von der Salsamusik und der karibischen Atmosphäre am Set. Dass man ihn bald häufiger als Schauspieler im TV sehen könnte, schloss er nicht aus und betonte, er mache "sehr gerne mehr" davon.

Privat ist Joachim durch und durch ein Familienmensch, der die Zeit mit seinen Liebsten sehr zu schätzen weiß. Für das neue Jahr wünschte sich der Deutsch-Spanier vor allem "Frieden für alle" und Gesundheit für seine Angehörigen. Seine Fans können sich 2025 nicht nur auf weitere Tanz- und Spielshows mit ihm freuen, sondern auch auf seine Moderation bei der Fußball Champions League. Auch im Bereich des beliebten Ballsports bringt sich der 60-Jährige immer wieder gerne in verschiedenen Formaten als Fan und Kenner ein.

Getty Images Joachim Llambi, 2024

Getty Images Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

