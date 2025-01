Chrissy Teigen gönnt sich eine heiße Session in der Sauna

Chrissy Teigen (39) gönnt sich eine echte Auszeit. Wie sie auf Instagram festgehalten hat, verbrachten sie und ihre Familie die weihnachtlichen Feiertage in London. Gemeinsam mit ihrem Mann John Legend (46) und den vier gemeinsamen Kindern düste sie durch die Stadt und klapperte alle möglichen Touri-Spots ab. Danach ging es weiter ins Warme – wo die Kochbuchautorin sich jetzt einen Moment der Ruhe gönnt. Ein Schnappschuss, den sie auf ihrem Account teilt, zeigt sie in einer Sauna. Dabei trägt das Model nichts außer einem weißen Handtuch! Mit Schmollmund und komplett ohne Make-up auf ihrem Gesicht guckt sie fast schon verführerisch in die Kamera.

Das Bild kommt bei ihren Fans sehr gut an. "John ist der glücklichste Mann der Welt, muss ich schon sagen", schreibt ein User in den Kommentaren. Viele weitere schreiben ganz entzückt: "So sexy!" oder auch "Wie wunderschön du bist" und setzen Kuss-Emojis und kleine Herzen hinter ihre Komplimente. Das natürliche Gesicht der mehrfachen Mutter zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Die Fanbase von Chrissy liebt den Schwung ihrer vollen Augenbrauen und dass sie sich auch ohne Schminke im Netz zeigt. "Eine echte natürliche Schönheit", nennt einer sogar die TV-Persönlichkeit.

Die vergangenen paar Tage waren sicher stressig für Chrissy. Es standen nämlich nicht nur Weihnachten und Silvester an, sondern auch noch der Geburtstag ihres Göttergatten. Genau zwischen den beiden Festlichkeiten wurde John 46 Jahre alt. Auch das teilte Chrissy im Netz mit ihren Fans und schrieb dem Musiker sogar eine wirklich rührende Nachricht. "An unser Ein und Alles, die Seele unseres Hauses (ich bin das Herz), wir lieben dich so sehr", textete sie unter ein Foto des "All of Me"-Sängers beim Besuch in einer Kunstausstellung in London.

Instagram / Chrissy Teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Instagram / chrissyteigen John Legend, Dezember 2024

