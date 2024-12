So süß feiert Chrissy Teigen den Geburtstag von John Legend

Chrissy Teigen (39) hat ihrem Ehemann John Legend (46) zu seinem 46. Geburtstag eine besonders liebevolle Hommage gewidmet. Am Samstag, den 28. Dezember, teilte das Model und Kochbuchautorin auf Instagram einen Beitrag, der den Sänger sichtlich entspannt in einer Londoner Sehenswürdigkeit, der "Bubble Planet Experience", zeigt – einem Ort, den er an seinem Geburtstag frühmorgens mit seinen Kindern besucht hatte. "An unser Ein und Alles, die Seele unseres Hauses (ich bin das Herz), wir lieben dich so sehr", schrieb Chrissy unter das Bild.

Später am Abend feierten die beiden den besonderen Tag mit einem Date-Night-Besuch beim Musical "Der Teufel trägt Prada" im Dominion Theatre, wie sie stolz in ihrer Instagram-Story dokumentierte. Die Familie genießt weiterhin ihre Winterferien in London, wie die beiden durch verschiedene Social-Media-Posts verraten haben. Schon an Weihnachten teilte die stolze Mutter einige festliche Schnappschüsse mit ihren vier Kindern. Neben Fotos der geschmückten Räumlichkeiten und dem Familienbaum zeigten die Bilder auch die Kinder in passenden Pyjamas und John in einem weihnachtlichen Pullover.

Chrissy und John, die seit 2013 verheiratet sind, geben immer wieder intime Einblicke in ihr Leben als sechsköpfige Familie. Beide feiern nicht nur ihre Liebe, sondern auch die gemeinsamen Familienmomente, die ihnen besonders wichtig sind. John, der weltweit durch Hits wie "All of Me" bekannt wurde, und Chrissy, die ihre Fans durch Humor und Offenheit begeistert, scheinen trotz ihrer vollen Terminkalender stets Wert auf Zeit mit ihren Kindern zu legen. Chrissy lässt dabei keine Gelegenheit aus, ihrer Community zu zeigen, wie wichtig ihr ihre Rolle als Mutter und Ehefrau ist – und wie sehr sie und John auch nach all den Jahren als Paar harmonieren.

Instagram / Chrissy Teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

