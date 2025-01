Maya Jama plant Zukunft mit Hochzeit und Kindern

Maya Jama (30) sorgt mit ihrer neuen Romanze für Schlagzeilen. Die britische Moderatorin wurde diese Woche gemeinsam mit Manchester-City-Star Ruben Dias auf Ibiza gesichtet, wo die beiden offenbar Silvester zusammen verbracht haben. Laut MailOnline wurden die beiden zusammen mit einem Freund von Ruben bei einem Dinner im Restaurant Sa Capella gesehen. Obwohl Maya keine gemeinsamen Bilder auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, kursieren Schnappschüsse des Abends in den sozialen Medien. Die Verbindung der beiden wurde bereits im November bekannt, als sie anfingen, sich gegenseitig auf Instagram zu folgen. Doch nun scheinen die Gerüchte um eine ernstere Beziehung neuen Aufwind zu bekommen.

In einem Interview, das die TV-Persönlichkeit dem Evening Standard im vergangenen Monat gab, zeigte sich Maya offen über ihre Wünsche für die Zukunft. "Ich bin so glücklich gerade und der nächste Mann, den ich treffe, ist jemand, den ich heiraten und mit dem ich Kinder haben will", erzählte sie und fügte hinzu, dass sie niemanden brauche, der nicht positiv zu ihrem Leben beitrage. Die Moderatorin, die im vergangenen Sommer endgültig die Trennung von ihrem Langzeit-Ex Stormzy (31) verkündet hatte, erklärte weiter, dass sie nach einer erfüllten Zeit alleine sehr anspruchsvoll sei. Die Gerüchte über eine neue Beziehung könnten daher ein Hinweis darauf sein, dass Ruben Dias sie besonders beeindruckt hat.

Ruben Dias selbst hat ebenfalls eine Vorgeschichte in der Welt der Promi-Beziehungen. Vor Maya war er drei Monate lang mit "Love Island"-Star Arabella Chi liiert, bevor er diese Beziehung Anfang 2024 beendete. Maya hingegen hatte nach ihrer fünfjährigen Beziehung mit Stormzy, die 2019 endete und 2023 für kurze Zeit wieder aufflammte, zuletzt betont, dass sie sehr an Ehe und Familie interessiert sei. "Dass ich keine Kinder und keine feste Beziehung will, ist kompletter Unsinn", erklärte sie damals auf Instagram. Fans sind nun gespannt, ob Ruben derjenige sein könnte, der diesen Traum mit ihr verwirklicht.

Getty Images Ruben Dias, Fussballspieler

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

