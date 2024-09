Trauer um ihre Mutter: Nicole Kidman fehlt bei Filmpremiere

Nicole Kidman (57) befindet sich in tiefer Trauer. Ihre Mutter Janelle Ann Kidman verstarb am vergangenen Wochenende im Alter von 84 Jahren. Seitdem zog sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit zurück, um den tragischen Verlust ihrer Mutter zu verarbeiten. Auch bei der Premiere ihres neuen Films "Babygirl" beim Toronto International Film Festival am Dienstag konnte die gebürtige Hawaiianerin nicht anwesend sein. Die Regisseurin des Films, Halina Reijn, sprach stellvertretend für Nicole und entschuldigte sich bei den Gästen in Toronto für die Abwesenheit der Oscar-Preisträgerin. "Sie wollte, dass wir alle wissen, dass sie sich sehr auf diesen Tag heute gefreut hat", ließ sie ausrichten.

Am Wochenende zuvor war Nicole beim Filmfestival von Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Kurz vor der Abschlusszeremonie erfuhr die 57-Jährige von dem Ableben ihrer Mutter und verließ verfrüht die Preisverleihung. Trotz ihrer Abwesenheit hinterließ sie dort eine Botschaft, die Halina verlas. "Ich bin in Italien angekommen und habe kurz darauf erfahren, dass meine wunderschöne, mutige Mutter, Janelle Ann Kidman, gerade verstorben ist. Ich bin geschockt und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie", ließ die Australierin ausrichten. Der Tod ihrer Mutter habe Nicole das Herz gebrochen, und sie bat um Verständnis für ihre Abwesenheit. Ihre Eltern hätten ihr stets den Mut und den Antrieb gegeben, ihre Karriere voller Leidenschaft zu verfolgen.

Nicole hatte bereits in der Vergangenheit offen über den Einfluss ihrer Mutter auf ihr Leben gesprochen. In einem Interview mit People im November 2023 erzählte die "Moulin Rouge"-Bekanntheit, dass Janelle immer eine große Rolle bei ihren Entscheidungen gespielt habe und sie ihr zu großen Teilen ihre Karriere verdanke. Auch gegenüber Sydney Morning Herald betonte sie im Jahr 2020: "Sie hat mir das Feuer gegeben, die Karriere zu verfolgen, die ich habe, weil ich sie immer beeindrucken wollte. Aber sie wollte auch, dass ihre Töchter ihren eigenen Weg gehen." Für sie sei ihre Mutter "ihre Mentorin, ihre Führerin und ihre Beschützerin".

Getty Images Halina Reijn im September 2024

Getty Images Nicole Kidman im September 2024

