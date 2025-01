Pietro Lombardi und Laura enthüllen weitere Details zu Drama

Vor wenigen Monaten kursierten einige Schlagzeilen rund um Laura Maria Rypa (29) und ihren Verlobten Pietro Lombardi (32), da es bei ihnen einen Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung gab. Den Grund für den heftigen Streit verrieten die beiden bisher nicht – bis jetzt. Während des Live-Events "OMG – Das Couchgespräch" gibt die Influencerin preis, warum sich beide in der Skandalnacht zofften: "Dadurch, dass es so viel für mich in den ersten Wochen war, war es so: Ich habe meine Wäsche gemacht und er hat die frisch gewaschene Wäsche auf den Boden geschmissen und die dreckige wieder darüber – und das war für mich ein Moment... Boah, hart."

Während Laura Einblicke in ihre frühere Gefühlslage gibt, sitzt Pietro neben ihr und kann im Nachhinein über das Geschehene lachen. Er sieht ein, dass sein Verhalten damals zu viel für die frischgebackene Zweifachmama gewesen sei. "Es war einfach zu viel, meine Emotionen waren einfach gefühlt schon da oben", erklärt seine Liebste weiter und betont, dass aus dieser scheinbar banalen Kleinigkeit ganz schnell ein großer Streit ausartete.

Ferner betont Laura aber erneut, dass es bei einer lautstarken Auseinandersetzung geblieben sei: "Noch mal an jeden hier draußen. Es ist nichts Handgreifliches passiert, er hat mich nicht geschlagen." Auch für ihren damaligen Krankenhausaufenthalt nach der Auseinandersetzung hat die Familienmutter eine Erklärung: "Ich war einfach so mit den Emotionen, psychisch und mit meinen Nerven am Ende, dass ich gesagt habe: 'Wisst ihr was? Ich will einmal weg, ich will mich durchchecken lassen, ob es mir gut geht, weil ich es in dem Moment gebraucht habe."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

