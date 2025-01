Sam Dylan im Dschungelcamp 2025: Ist Rafi Rachek neidisch?

Erst vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass Sam Dylan (33) Teil der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel sein wird. Dem Partner des Realitystars, Rafi Rachek (35), ist dies allerdings schon länger bekannt. In einem Interview mit RTL verriet Sam, wie der ehemalige Bachelorette-Kandidat auf die Show-Teilnahme reagierte: "Die ersten Worte von Rafi zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: 'Warum nicht ich?'" Anstatt sich erst einmal für seinen Liebsten zu freuen, soll Rafi Sam sogar dazu gezwungen haben, bei der Produktion anzurufen und zu drohen, nicht ohne ihn an dem Format teilzunehmen.

Sam selbst ist sich allerdings sicher, der richtige Kandidat für den Dschungel zu sein. "Ich bin das richtige Gewürz für jede Show. Mit mir wird es garantiert spannend", verriet der ehemalige Prince Charming-Kandidat gegenüber dem Sender. Er will etwas Schärfe nach Australien bringen und es soll ihm gleichgültig sein, wie seine Aktionen ankommen. "Entweder hasst oder liebt man mich und das ist auch völlig fein", erklärte der 33-Jährige nüchtern. Einen Grund, warum Sam schon von einem Reality-TV-Format ins nächste hüpfte, sieht er in seiner persönlichen Entwicklung: "Ich erfinde mich immer wieder neu. Es ist nie das Alte, bei dem man denkt, das habe ich schon hundert Mal gesehen."

Dass Rafi sich selbst manchmal für den größeren Star in seiner Partnerschaft hält, wurde bereits während der Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme des Paares deutlich. Dort schaute der 35-Jährige nämlich an einem Abend etwas zu tief ins Glas und legte sich mit seinen Mitstreitern an. Sam schien dieses Verhalten ziemlich peinlich zu sein, weshalb er seinen Partner zurückpfiff. Dieser zog sich beleidigt zurück und verteidigte sich lautstark: "Ich lasse nicht so mit mir reden, ich bin Rafi Rachek!" Im Interview-Raum offenbarte er dann, was ihn wirklich beschäftigte. "Ohne mich wärst du nichts", unterstellte er Sam.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige