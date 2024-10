Betrunkener Zoff im Sommerhaus: Rafi schießt sich völlig ab

Im Sommerhaus der Stars geht es hoch her – nach dem ersten Exit feiern die verbliebenen Promi-Paare mit jeder Menge Sekt. Inmitten der feuchtfröhlichen Stimmung treibt es Rafi Rachek (34) auf die Spitze: Der Ex-Bachelorette-Teilnehmer scherzt, er wolle ein Wildschwein erschießen und gestikuliert dabei in Richtung der überzeugten Veganer Tessa Bergmeier (35) und Jakob. Plötzlich ist es vorbei mit der allgemeinen Heiterkeit: Alle Bewohner sind sich einig, er habe damit eine Grenze überschritten. "Ich hab einen sitzen gehabt, es tut mir leid", erklärt Rafi mit einem Lachen und nimmt die Situation offenbar nicht ernst. "Das entschuldigt ja immer alles", stichelt Tessa süffisant.

Von seinem Partner Sam Dylan (33) bekommt er ein Donnerwetter zu hören: "Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen, es wird gerade richtig peinlich." Der Realitystar unterstellt Rafi, er habe zu tief ins Glas geschaut. Eingeschnappt zieht der sich zurück und keift: "Ich lasse nicht so mit mir reden, ich bin Rafi Rachek." Im Haus packt er hektisch seine Taschen und droht leicht lallend, das Sommerhaus zu verlassen. Im Interview-Zimmer kommt es schließlich zum dramatischen Höhepunkt. Unter Tränen unterstellt Rafi seinem Partner, er sei fake: "Ohne mich wärst du nichts", schluchzt er.

Am nächsten Tag versucht der gelernte Rettungssanitäter die dicke Luft im Sommerhaus zu lösen und entschuldigt sich vor versammelter Mannschaft. Bei seinen Mitstreitern hinterlässt Rafis Verhalten jedoch einen üblen Nachgeschmack. "Das war keine richtige Entschuldigung", meint Tessa. "Rafi benimmt sich wie ein richtiges Arschloch, der beleidigt hier alles und jeden und alle sagen: 'Ach, der meint das nicht so, der war besoffen'", echauffiert sich auch Emma Fernlund.

RTL Tessa Bergmeier und Jakob, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Sam Dylan

