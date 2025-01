Steht die Ehe von George und Amal Clooney vor dem Aus?

George Clooney (63) und seine Frau Amal Clooney (46) stehen vor einer schwierigen Zeit in ihrer Ehe. Der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin führen angeblich zunehmend getrennte Leben, da ihre beruflichen Verpflichtungen sie oft in unterschiedliche Richtungen treiben. Während George in den kommenden sechs Monaten in New York City für sein Broadway-Debüt in "Good Night & Good Luck" probt und auftritt, bleibt Amal mit den gemeinsamen Zwillingen in Frankreich. "Sie leben in zwei verschiedenen Welten und sind 90 Prozent des Tages mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt", verriet eine Quelle gegenüber In Touch.

Obwohl George begeistert von seiner ersten Broadway-Erfahrung sei, wird erwartet, dass er wegen Proben und Aufführungen wenig Zeit für seine Familie haben wird. Amal, die regelmäßig zwischen London und anderen internationalen Standorten arbeitet, wie etwa dem Internationalen Strafgerichtshof in den Niederlanden, werde voraussichtlich nur gelegentlich für Wochenendbesuche nach New York fliegen können. Das Paar versucht, mit einem festen Zeitplan für Videoanrufe mit ihren Kindern zumindest etwas Nähe aufrechtzuerhalten. Dennoch soll es in der Vergangenheit lange Trennungsphasen gegeben haben, die der Beziehung nicht gutgetan hätten.

Das Paar, das 2014 in einer romantischen Zeremonie in Venedig heiratete, wird trotz allem oft als eines der Traumpaare Hollywoods wahrgenommen. In der Öffentlichkeit wirken sie stets verliebt und unterstützen sich bei großen Auftritten. Besonders Amal hat bei ihrer Hochzeit klargestellt, dass ihre eigene Karriere für sie nicht hinter Georges stehen werde. Freunde und Beobachter fragen sich, ob der Druck des öffentlichen Lebens, gepaart mit den Karrieren der beiden, langfristig der Beziehung schaden könnte. Bislang haben die Clooneys es jedoch geschafft, alle Krisengerüchte zu überstehen.

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024 in Venedig

Getty Images George Clooney und Amal Clooney im Dezember 2022

