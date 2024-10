George Clooney feiert im März 2025 sein Debüt am Broadway

George Clooney (63) ist auf der ganzen Welt als Schauspieler und Hollywoodstar bekannt und wird für seine Werke geliebt. Mit berühmten Filmen wie "Ocean's Eleven" und "Syriana" zeigte er sein Talent vor der Kamera. Für Fans des US-Amerikaners gibt es allerdings bald noch eine weitere Möglichkeit, um ihn sogar vor Ort zu bewundern: Er wird in dem Stück "Good Night, And Good Luck" ab März 2025 im Winter Garden Theatre am Broadway zu sehen sein! Wie Deadline berichtet, feiert er somit sein lang ersehntes Broadway-Debüt in New York City.

Dem Bericht zufolge sprach der Filmstar von dem spannenden Projekt bereits im Mai vergangenen Jahres öffentlich. Soweit bekannt ist, wird er die Rolle des Edward R. Murrow in der heiß ersehnten Bühnenadaption seines im Jahr 2005 für den Oscar nominierten Films spielen. Bereits als die hochkarätige Produktion erstmals angekündigt wurde, schwärmte der 63-Jährige laut Deadline von dieser besonderen Möglichkeit: "Ich fühle mich geehrt, nach all den Jahren wieder auf die Bühne zurückzukehren – und dann auch noch an den Broadway, den Ort, nach dem jeder Schauspieler strebt."

Nicht nur auf der großen Leinwand und bald auf der berühmten Bühne des Broadways zieht der beliebte Darsteller alle Blicke auf sich. Auch auf dem roten Teppich der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig überzeugte der Star mit seinem eleganten Auftritt. Zusammen mit seiner Frau Amal Clooney (46) sorgte er für einen regelrechten Wow-Moment. George und seine Liebste schritten Hand in Hand in schicken und zugleich sommerlichen Outfits über den Red Carpet. Sie waren vor Ort, um die Premiere seines neuen Films "Wolfs" zu besuchen, wo er an der Seite seines guten Freundes Brad Pitt (60) eine der Hauptrollen übernahm.

Getty Images George Clooney, September 2024

ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024

