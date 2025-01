Timothée Chalamet weicht Frage zu Freundin Kylie Jenner aus

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) sollen sich seit 2023 daten. Ihre Beziehung halten der Schauspieler und die The Kardashians-Bekanntheit jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Auch bei den Palm Springs Film Festival Awards am 3. Januar machte der Filmstar keine Ausnahme: Während eines Interviews mit einem ET-Journalisten wich er geschickt einer Frage zu seiner Liebsten aus: "Ich weiß, dass du mit deiner Partnerin Kylie hier bist. Wie ist es, wenn sie dich an einem Abend wie diesem unterstützt?" Statt zu antworten, lenkte Timothée direkt vom Thema ab und entgegnete bloß: "Es ist ein großartiges Gefühl, in einem Raum mit so viel Liebe und so vielen großartigen Kollegen und Menschen zu sein, die fantastisch sind."

Zwar hält der Dune-Darsteller sein Liebesleben privat, dennoch scheint es hervorragend zwischen ihm und Kylie zu laufen. Zumindest behauptete das ein Insider gegenüber OK! Magazine. "Kylies Beziehung mit ihm ist großartig und sehr einfach. Timothée unterstützt sie sehr bei ihren Prioritäten und passt sich ihrem Zeitplan an. Sie sind beide entschlossen, dass es funktioniert", plauderte der Informant gegenüber dem Boulevardblatt aus.

Wie gut es tatsächlich zwischen dem Hollywoodstar und der Unternehmerin läuft, meinen auch Fans anhand eines neuen TikTok-Videos von Kylie erkannt zu haben. In diesem präsentiert sie mit Töchterchen Stormi Webster (6) und ihrer Nichte Chicago West (6) stolz ein paar Beauty-Besorgungen. Währenddessen verdeckte Kim Kardashians (44) Schwester mit einer Shoppingtüte ihren Bauch und löste eine Welle an wilden Spekulationen aus. Zahlreiche Fans vermuteten, dass Kylie und Timothée erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Paar äußerte sich zu den Gerüchten bisher aber nicht.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

TikTok/ kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2024

