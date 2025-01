Wilde Fan-Theorie: Kylie Jenner soll wieder schwanger sein

Kylie Jenner (27) ist bereits Mutter von zwei kleinen Kids – doch wenn man ihren Fans glaubt, könnte sich bald ein dritter Sprössling dazugesellen. Dank eines Videos, das die Reality-TV-Bekanntheit auf TikTok geteilt hat, brodelt die Gerüchteküche: Angeblich versteckt die Unternehmerin einen Babybauch in den Aufnahmen. Im Clip sitzt sie mit einer großen pinken Tüte auf dem Schoß zwischen ihrer Tochter Stormi (6) und ihrer Nichte Chicago (6). Eigentlich sollte es in dem Video um die beiden kleinen Mädchen gehen, doch einige aufmerksame User legen ihren Fokus auf etwas ganz anderes. "Wie Kylie die Tüte nie von ihrem Schoß entfernt. Ist doch klar, dass sie etwas zu verstecken hat", meint ein Nutzer der App in den Kommentaren.

Mittlerweile macht das Video auch auf anderen Social-Media-Plattformen die Runde. Auf X sind die Fans geteilter Meinung. "Das muss doch nichts bedeuten, ihr habt doch alle keine Hobbys" und "Könnt ihr die Arme mal in Ruhe lassen? Sie ist auch nur ein Mensch", verteidigen einige das Model. Andere meinen, dass die Gerüchte eine eingefädelte Sache von Kylies Mama und Managerin, Kris Jenner (69), sei. Immerhin geht bald die neue Staffel von The Kardashians los – so wollen sie angeblich sicherstellen, dass die Quoten stimmen und die Leute einschalten. Der Großteil der Nutzer zeigt sich jedoch einfach nur überfordert von den Gerüchten. "Hallo, das Jahr hat gerade erst angefangen! Könnt ihr alle mal runterkommen?" und "Ich kann das gar nicht fassen, das kann doch gar nicht stimmen", schreiben sie geschockt.

Sollten die Gerüchte tatsächlich wahr sein, würde nur ein Mann als Vater des neuen Babys infrage kommen: Timothée Chalamet (29). Der Schauspieler und die Schwester von Kim Kardashian (44) sind schon seit 2023 ein Paar, zeigen sich aber so gut wie nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dennoch soll es zwischen den beiden einfach blendend laufen. "Ihre Beziehung zu ihm ist großartig und sehr einfach. Er unterstützt sie sehr bei ihren Prioritäten und passt sich ihrem Zeitplan an. Sie sind beide entschlossen, dass es funktioniert", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine.

TikTok/ kyliejenner Kylie Jenner mit Stormi und Chicaco, Dezember 2024

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

