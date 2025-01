Kylie Jenner und Timothées Beziehung läuft wohl großartig

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) scheinen es ernst miteinander zu meinen. Das Paar, das 2023 erstmals für Beziehungsgerüchte sorgte, feierte sogar gemeinsam mit Kylies Kids ein verfrühtes Weihnachtsfest. Der Schauspieler soll bei Stormi (6) und Aire (2) als ein "Freund" ihrer Mutter bekannt sein. Kürzlich wurden die beiden auch bei der After-Party zur Premiere von Timothées Film "A Complete Unknown" in Los Angeles zusammen gesehen. Während Kylie den roten Teppich ausließ, zeigte sich das Duo angeblich auf der Feier nah und vertraut. Es läuft also rund – ein Insider fasst gegenüber OK! Magazine zusammen: "Ihre Beziehung zu ihm ist großartig und sehr einfach. Er unterstützt sie sehr bei ihren Prioritäten und passt sich ihrem Zeitplan an. Sie sind beide entschlossen, dass es funktioniert."

Eine Quelle betonte gegenüber In Touch, dass die beiden ihre Beziehung bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Grund dafür sei Timothées Wunsch, seinen Fokus auf seine Karriere zu legen und sicherzustellen, dass seine schauspielerischen Leistungen im Vordergrund stehen. Sein Auftritt bei den Golden Globes 2024 sorgte für viel Aufmerksamkeit, vor allem wegen eines Moments, in dem die beiden heftig turtelnd gesichtet wurden. Diese Schlagzeilen hätten ihn dazu motiviert, seine Privatsphäre in Hinblick auf Kylie und die Beziehung besser zu schützen. Auch Kylies Bekanntheit habe dazu geführt, dass die beiden ihre Romanze eher diskret leben.

Timothée, berühmt für Filme wie "Call Me by Your Name" und die Dune-Reihe, gilt als einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation. Kylie Jenner, bekannt aus der Realityshow Keeping Up with the Kardashians sowie dem Nachfolger The Kardashians und Gründerin einer erfolgreichen Kosmetikmarke, hat sich inzwischen als Unternehmerin fest etabliert. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensstile und Karrieren scheint das Paar eine harmonische Balance gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet

Anzeige Anzeige

Anzeige