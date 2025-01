Das war The Viviennes (†32) letzter Social-Media-Beitrag

Der Tod von Dragqueen The Vivienne wurde erst vor wenigen Stunden bekannt. Kurz vor ihrem Ableben rief der UK-TV-Star noch dazu auf, Gutes zu tun. In ihrem allerletzten Post auf Instagram bat sie ihre Fans, für die LGBTQ+- und HIV-Wohltätigkeitsorganisation SAHIR zu spenden. "Die Arbeit, die sie [die Organisationen] tun, ist unglaublich. Ich danke euch", schrieb The Vivienne zu ihrem Spendenaufruf. Den Post machte sie am Freitag, drei Tage später ist sie nicht mehr am Leben.

James Lee Williams, wie The Vivienne mit bürgerlichem Namen hieß, wurde nur 32 Jahre alt. Ihr Pressesprecher gab ihren Tod auf Social Media in einem emotionalen Statement bekannt. "Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist", erklärte Simon Jones. Weitere Details zu The Viviennes frühem Ableben wollen er und ihre Familie allerdings nicht bekannt geben.

The Vivienne wurde im Jahr 2019 in der ersten Staffel von "Drag Race" bekannt. Die Ausgabe gewann die Drag-Künstlerin. Ihre Fans sind über ihren Tod schockiert. Unter ihrem letzten Post zollen sie ihr ehrenvoll Tribut. "Bitte komm wieder zurück", erklärt ein User tieftraurig. Ein anderer erinnerte sich an ein Treffen mit The Vivienne. "Du warst die erste Dragqueen, die ich je traf, und du warst so lieb. Ruhe in Frieden", schrieb der Unterstützer.

Instagram / thevivienne_ The Vivienne, Drag Queen

Instagram / thevivienne_ The Vivienne, Dragqueen-Star

