The Viviennes Ex-Mann teilt emotionales Hochzeitstanzvideo

Die verstorbene Dragqueen The Vivienne hinterlässt ein trauerndes Umfeld. Viele ihrer engsten Vertrauten brachten bereits öffentlich ihre Betroffenheit zum Ausdruck und teilten bewegende Erinnerungen – darunter auch ihr Ex-Mann David Ludford. David postete ein emotionales Video in seiner Instagram-Story, das am Tag seiner Hochzeit mit The Vivienne, die mit bürgerlichen Namen James Lee Williams heißt, aufgenommen wurde. Er und der RuPaul's Drag Race-Star tanzten langsam zu dem Lied "Always Remember Us This Way", das live von einer Lady Gaga-Imitatorin performt wurde. Das Paar küsste sich, bevor sich seine Gäste ebenfalls auf die Tanzfläche trauten.

David ehrte seinen Ex-Partner auch mit einer Fotomontage, die er auf seinem Social-Media-Profil vor einigen Tagen veröffentlichte. Darauf sind Aufnahmen aus ihrer knapp sechsjährigen Beziehung zu sehen. David erzählte in der Bildunterschrift davon, wie bestürzt er über den plötzlichen Verlust sei. "Mein Herz ist buchstäblich gesunken, als ich den Anruf erhielt. Niemals in einer Million Jahren hätte ich gedacht, dass ich jemals so etwas über The Vivienne schreiben würde", offenbarte er. In dem Tribut, den David dem Performer widmete, teilte er auch weitere rührende Worte: "Ich bin so glücklich, dich nicht nur getroffen zu haben, sondern auch sagen zu können, dass wir zusammen waren. Wir waren Ehemänner und du warst für eine lange Zeit an meiner Seite. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben."

David und James lernten sich im Jahr 2017 in einem Urlaub auf Gran Canaria kennen. Nur zwei Jahre später wagte das Paar den Gang zum Altar. 2023 bestätigten die beiden allerdings ihr Beziehungsende. "Wir sind immer noch sehr gut befreundet, aber manchmal kommt das Leben einem in die Quere und die Menschen leben sich auseinander", erklärte The Vivienne auf ihrem Profil. Anfang Januar dieses Jahres verkündete der Pressesprecher der TV-Bekanntheit die traurige Nachricht von ihrem Ableben. The Vivienne wurde am Sonntagmittag in einem Haus in der Nähe von Chester tot aufgefunden, in dem sie wenige Tage zuvor verstorben sein soll.

Instagram / thevivienne_ David Ludlow und The Vivienne im Jahr 2019

Getty Images The Vivienne im Mai 2022