Autopsie enthüllt Details zur Todesursache von The Vivienne

The Vivienne, mit bürgerlichem Namen James Lee Williams, wurde am 5. Januar 2025 tot im Badezimmer ihres Hauses in der Nähe von Chester, England, aufgefunden. Wie The Sun berichtet, fand jetzt eine Autopsie des Leichnams statt, die neue Erkenntnisse zutage brachte: Zwar könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden, doch sei die britische Dragqueen keines natürlichen Todes gestorben. Bis zur vollständigen gerichtlichen Untersuchung, die die genaueren Umstände final klären soll, müssen sich Angehörige und Fans noch gedulden. Diese soll erst in rund vier Monaten erfolgen.

The Vivienne wurde ursprünglich durch den Sieg in der ersten Staffel von RuPaul's Drag Race UK im Jahr 2019 bekannt und stand seitdem für zahlreiche Produktionen vor der Kamera. 2022 nahm sie an der All-Winners-Staffel des Formats in den USA teil und belegte im Jahr 2023 den dritten Platz in der britischen Version von Dancing on Ice. Neben ihren Talentshow-Erfolgen war The Vivienne auch in der BBC-Doku "The Vivienne Takes On Hollywood" und weiteren TV-Projekten präsent. Zuletzt hatte die Künstlerin den Kinderfänger im Musical "Chitty Chitty Bang Bang" verkörpert – eine Rolle, für die sie in diesem Monat erneut auf der Bühne gestanden hätte.

Ihr privates Glück fand The Vivienne 2017 auf Gran Canaria, wo sie ihren späteren Ehemann David Ludford kennenlernte. Zwar trennten sich die beiden im April 2023, doch zollte David ihr einen emotionalen Tribut, nachdem die Tragödie publik wurde: "James hat mein Leben verändert. Er hat mir gezeigt, was es wirklich bedeutet, jemanden zu lieben", erklärte er laut The Sun. So hoffen heute sowohl David als auch zahlreiche Fans weltweit auf ein baldiges Ende der gerichtlichen Untersuchungen, um einen Abschluss für dieses tragische Kapitel finden zu können.

Getty Images Der Cast der zweiten Staffel von "RuPaul's Drag Race: All-Stars" im Jahr 2016

Instagram / thevivienne_ David Ludlow und The Vivienne im Jahr 2019

