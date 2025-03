Nach Tod: The Viviennes Schwester gibt erstmals TV-Interview

The Vivienne, bürgerlich James Lee Williams, verstarb im Januar an einem Herzinfarkt nach dem Konsum von Ketamin. Nun trat die Schwester der gefeierten Dragqueen erstmals im Fernsehen auf und sprach über den Verlust ihres geliebten Bruders. In der Sendung "Lorraine" betonte Chanel Williams, wie unvorhersehbar der Schicksalsschlag für die Familie war: "James ging offen mit seinen Problemen um und war lange Zeit nüchtern. Wir wussten als Familie nicht, welchen Kampf er gegen Ende seines Lebens führen musste."

Neben der Trauerarbeit setzen sich The Viviennes Hinterbliebene derzeit aktiv für eine Neubewertung von Ketamin ein. Sie fordern, dass die Droge als Klasse-A-Betäubungsmittel eingestuft wird, um ein stärkeres Bewusstsein für die Risiken zu schaffen. "Ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch James' Vermächtnis ist", betonte The Viviennes Schwester gegenüber der Moderatorin Lorraine Kelly (65) und ergänzte: "Ich weiß, dass er das wollen würde. Er hat gekämpft und er war offen darüber, ich weiß, dass er diesen Kampf gewollt hätte." Ihr und ihrer Familie sei es besonders wichtig, dass sie anderen Betroffenen helfen können: "Wir hoffen einfach, dass es anderen Familien nicht so ergeht."

The Vivienne machte sich durch den Sieg in der ersten Staffel von RuPaul's Drag Race im Jahr 2019 einen Namen als eine der bekanntesten Dragqueens Großbritanniens. Ihr plötzlicher Tod war ein Schock für Fans weltweit und zahlreiche Stars wie Ariana Grande (31) oder Michelle Visage (56) würdigten die Künstlerin auf Instagram. Neben ihrer Karriere engagierte sich die Entertainerin aktiv für LGBTQ+-Rechte und hinterlässt somit nicht nur in der Dragszene ein bewundertes, bleibendes Erbe.

The Vivienne, Medienpersönlichkeit

The Vivienne, Entertainerin

