Dragqueen The Vivienne (†32) wurde vor Tod im Netz gemobbt

Die bekannte Dragqueen The Vivienne, die mit bürgerlichem Namen James Lee Williams heißt, wurde am 5. Januar leblos in einem Haus in der Nähe von Chester aufgefunden. Trotz des beruflichen Erfolgs hatte sie kurz vor ihrem Tod offenbar mit massiver homophober Hetze zu kämpfen. Besonders nach der Ausstrahlung einer gefeierten "Blankety Blank"-Folge sei The Vivienne online attackiert worden. Der ebenfalls bekannte Dragkünstler Myra DuBois machte die Anfeindungen öffentlich und rief auf Instagram dazu auf, aktiv gegen LGBTQ+-Feindlichkeit vorzugehen. Die Bühnenpersönlichkeit erklärte, dass die Gesellschaft selbst Schuld an solchen Tragödien trage. Myra forderte dringend mehr Unterstützung und Schutz für die queere Gemeinschaft. Auch Crystal, ein Co-Star der Dragqueen, äußerte sich erschüttert und verwies in einem Beitrag im Magazin Metro auf den zunehmenden Hass in der Öffentlichkeit: "Es macht mich traurig und wütend zu wissen, dass ihre letzten Tage von so viel Missbrauch geprägt waren."

Die Polizei bestätigte, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden im Zusammenhang mit ihrem Tod gebe. Berichten zufolge starb The Vivienne bereits ein bis zwei Tage vor dem Fund. Nur wenige Wochen zuvor hatte die Künstlerin noch im Weihnachtsprogramm der Show "Blankety Blank" mitgewirkt und die Rolle eines Kindesentführers in "Chitty Chitty Bang Bang" bei einer nationalen Tour gespielt. Ihr Management bat in einem Social-Media-Statement, der Familie Raum für ihre Trauer zu geben: "Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist."

The Vivienne war eine wichtige Persönlichkeit in der Drag-Szene – und trug mit ihrem scharfen Humor und ihrem Talent dazu bei, Drag als Kunstform einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Bekannt wurde sie besonders als Gewinnerin der ersten Staffel von "RuPaul’s Drag Race UK". Privat wurde das Ausnahmetalent für seinen warmherzigen Charakter und seinen tiefen Familienzusammenhalt geschätzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images The Vivienne, Dragqueen

Anzeige Anzeige

Getty Images The Vivienne und RuPaul, Januar 2020

Anzeige Anzeige