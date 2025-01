Polizei teilt neue Erkenntnisse zum Tod von The Vivienne

Die Drag-Community trauert um The Vivienne, bürgerlich James Lee Williams, die am 5. Januar im Alter von nur 32 Jahren unerwartet verstorben ist. Die Gewinnerin der ersten Staffel von "RuPaul's Drag Race UK" wurde am Sonntagmittag in einem Haus in der Nähe von Chester tot aufgefunden. Nun hat die Polizei bestätigt, wegen eines plötzlichen Todesfalls alarmiert worden zu sein. Ein Sprecher der Behörden erklärte laut OK!: "Die Polizei kam zu dem Schluss, dass keine verdächtigen Umstände vorlagen. Jetzt wird eine Akte für den Gerichtsmediziner vorbereitet." Ihr Vater und ihre Stiefmutter, die die tragische Entdeckung machten, sollen Berichten von Mirror zufolge derzeit davon ausgehen, dass The Vivienne bereits ein oder zwei Tage zuvor verstorben sei.

The Vivienne blickte zu Lebzeiten auf eine beeindruckende Karriere, die sie mit großer Leidenschaft verfolgte. Nach dem Sieg bei "RuPaul's Drag Race UK" trat die Künstlerin nicht nur auf Bühnen, sondern auch in Musicals, TV-Shows und als Kandidatin bei Dancing On Ice auf, wo sie 2023 den dritten Platz erreichte. Ihre später geschiedene Ehe mit David Ludford, den sie 2017 in Gran Canaria kennenlernte und 2019 heiratete, hatte einen entscheidenden Einfluss auf ihr Leben. David, der in den sozialen Medien bewegende Abschiedsworte veröffentlichte, half ihr laut OK! dabei, ihre Drogensucht zu überwinden und ein neues Leben in Nüchternheit aufzubauen. Die Familie bat nun in einem öffentlichen Statement darum, ihrer Trauer in Ruhe nachgehen zu dürfen.

Das Leben von The Vivienne war nicht nur von beruflichem Erfolg geprägt, sondern auch von außergewöhnlicher Resilienz und liebevollen Beziehungen. Schon früh in ihrer Karriere zog sie nach Gran Canaria, um einen Neustart zu wagen, und fand während dieser Zeit sowohl emotional als auch beruflich Stabilität. In Interviews sprach The Vivienne häufig offen über persönliche Herausforderungen und die große Bedeutung von Gemeinschaft. So erinnern sich ihre Fans und Weggefährten heute nicht nur an ihr außergewöhnliches kreatives Talent, sondern auch an ihre unvergleichliche Herzlichkeit, die jedes Treffen mit ihr bereicherte.

Anzeige Anzeige

Instagram / thevivienne_ The Vivienne, Dragqueen-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / thevivienne_ The Vivienne im Dezember 2023

Anzeige Anzeige