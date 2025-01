Der "Drag Race"-Star The Vivienne stirbt mit nur 32 Jahren

Traurige Nachrichten von The Vivienne: Die einstige Gewinnerin von "Drag Race" ist im Alter von nur 32 Jahren ganz plötzlich verstorben. Ihr Ableben macht nun ihr Pressesprecher Simon Jones auf Instagram bekannt. "Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist", heißt es in dem Statement. Weitere Details zum Tod der bekannten Dragqueen gibt es derzeit noch nicht.

"James war ein unglaublich geliebter, warmherziger und erstaunlicher Mensch. Ihre Familie ist untröstlich über den Verlust ihres Sohnes, Bruders und Onkels", erklärt Simon weiter. Die Familie der Drag-Künstlerin sei stets unfassbar stolz auf sie gewesen. Jedoch wolle sie keine weiteren Einzelheiten zu ihrem frühen Tod bekannt geben. "Wir bitten darum, dass James' Familie die Zeit und die Privatsphäre erhält, die sie jetzt braucht, um zu trauern", heißt es abschließend.

James wurde im Norden von Wales geboren und zog mit 16 Jahren nach Liverpool, wo er sich der Drag-Szene unter dem Namen The Vivienne anschloss. Sein Name war von der Modedesignerin Vivienne Westwood (✝81) inspiriert. 2019 nahm The Vivienne schließlich an der ersten Staffel von "RuPaul's Drag Race" teil – die sie gewann. Privat war die Dragqueen ab 2019 mit ihrem Mann David Ludlow verheiratet. Im April 2023 trennten sich die beiden allerdings. "Wir haben die Entscheidung getroffen, uns nach unglaublichen fünfeinhalb Jahren zu trennen", erklärte sie damals auf Social Media.

The Vivienne, Dragqueen-Star

David Ludlow und The Vivienne im Jahr 2019

