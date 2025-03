Familie enthüllt: Daran starb Dragqueen The Vivienne (†32)

Die Dragqueen The Vivienne, mit bürgerlichem Namen James Lee Williams, ist Anfang des Jahres im Alter von nur 32 Jahren überraschend verstorben. Nun hat die Familie die Ursache des Todes öffentlich gemacht: Sie erlag einem Herzstillstand, ausgelöst durch die Wirkung der Droge Ketamin. Ihre Schwester Chanel Williams sprach in einem Interview mit BBC davon, wie verheerend dieser Verlust für die Familie sei, und betonte die Wichtigkeit, auf die Gefahren von Ketamin aufmerksam zu machen: "Diese Droge wird immer populärer, besonders in Großbritannien. Wir hoffen, dass durch Viviennes Geschichte etwas Gutes entstehen kann und andere Menschen gewarnt werden."

Die Familie hat bereits eine Partnerschaft mit einer gemeinnützigen Organisation initiiert, um Betroffene zu unterstützen. The Vivienne wurde am 5. Januar tot in ihrem Zuhause nahe Chester aufgefunden – laut Angaben der Polizei habe man keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden finden können. Eine Untersuchung des Falls ist dennoch für Juni 2025 geplant. Zuvor hatten sowohl ihre Familie als auch ihr Manager Simon Jones die Nachricht ihres Todes mit emotionalen Statements bestätigt. "Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist", schrieb ihr Pressesprecher voller Trauer auf Instagram.

The Vivienne war ein Star der Dragszene und bekannt als Gewinnerin der ersten UK-Staffel von RuPaul's Drag Race. Neben ihren Erfolgen dort erlangte sie weitere Aufmerksamkeit, als sie 2023 als erste Dragkünstlerin bei der Show Dancing on Ice teilnahm. Kurz vor ihrem Tod hatte sie auf Instagram optimistisch in die Zukunft geblickt und ihre Fans dazu aufgerufen, die LGBTQ+-Organisation Sahir House zu unterstützen. Zu Weihnachten veröffentlichte sie noch einen Jahresrückblick und betonte ihre Dankbarkeit für ein erfolgreiches Jahr 2024, besonders durch ihre Rolle im Musical "The Wizard of Oz" im West End.

Getty Images The Vivienne im Oktober 2022

Getty Images Shea Couleé, The Vivienne und RuPaul, Mai 2022

