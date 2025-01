Ralf Schumacher und Étienne meistern den ersten TV-Auftritt

Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt bestritten. Das Paar war in der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" mit Moderator Kai Pflaume (57) zu Gast und sorgte bereits bei der Ankunft für Aufsehen: Im schicken Cabrio fuhren die beiden ins Studio, wobei Étienne am Steuer saß. Dazu sagte Ralf augenzwinkernd: "Ich komme so langsam in das Alter, wo gefahren werden schöner ist, als selber fahren." Im Studio zeigte sich Étienne, der ursprünglich aus Frankreich stammt, gut vorbereitet auf den Trubel der Öffentlichkeit und beantwortete Fragen charmant auf Deutsch. "Das ist eine neue Situation, aber das ist okay. Wir sind zusammen", erklärte er.

In der Show mussten sich Ralf und Étienne einem besonderen Duell stellen: Der elfjährige Laurin behauptete, sämtliche Autos nur anhand ihrer Rücklichter erkennen zu können – und das besser als der Ex-Formel-1-Pilot und sein Partner. Trotz intensiven Grübelns und taktischer Absprachen gelang es dem Paar nicht, Laurin zu schlagen. Der junge Autokenner gewann das Duell mit 4 zu 3 und beeindruckte Gastgeber und Publikum gleichermaßen. Ralf und Étienne nahmen die Niederlage mit Humor und begeisterten durch ihre lockere und sympathische Art.

Für Étienne war der gemeinsame Auftritt vor laufenden Kameras eine neue Erfahrung, während Ralf das Rampenlicht seit über zwei Jahrzehnten gewohnt ist. Das Paar, das seit diesem Sommer öffentlich seine Beziehung lebt, verbringt seine Wintermonate häufig in Afrika, wie Ralf verriet. Dort möchte er auch seine Französischkenntnisse verbessern – eine Sprache, in der Étienne ihm als Muttersprachler selbstverständlich weit voraus ist.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne

