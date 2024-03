Luxusleben vorbei? Natascha Ochsenknecht bekommt Mini-Rente

Muss Natascha Ochsenknecht (59) ihre Ansprüche bald runterschrauben? Das Model verrät jetzt in dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau", dass ihre anstehende Rente ziemlich gering ausfallen wird! "Meine Rente klopft ja schon an, ich habe schon den Bescheid bekommen, wann meine Rente so weit ist. Ich kriege 580 Euro!" Als Selbstständige beträgt die Pension der Unternehmerin keine hohe Summe – die Blondine nimmt es aber mit Humor und scherzt in dem Gespräch mit Barbara Schöneberger (50): "Ein Paar gute Schuhe sind schon drin!"

Als Freiberufler können die wenigsten Promis von ihrer Rente alleine ihr Leben finanzieren. Gegenüber der Deutschen Presseagentur enthüllte zuletzt unter anderem Harald Schmidt (66), dass er nur 272 Euro Rente bekommen wird – der Bundesverband der Rentenberater widersprach dem aber und errechnete einen monatlichen Betrag von 1.080,60 Euro für den Entertainer. Ob sich Natascha deshalb Sorgen macht? Während ihrer Karriere dürfte sie einiges zur Seite gelegt haben. In den vergangenen Jahren war die dreifache Mutter mit ihrer Dokusoap Diese Ochsenknechts nicht nur sehr präsent, sondern auch sehr erfolgreich. Zwei Staffeln wurden bereits ausgestrahlt, eine dritte läuft derzeit.

Neben den Gedanken über ihre Rente dürften Natascha aktuell noch andere Sorgen umtreiben. Denn innerhalb ihrer Familie gibt es seit einigen Monaten ziemlich Zoff – Sohnemann Jimi Blue Ochsenknecht (32) ist das Sorgenkind. Denn der Musiker hat aktuell offenbar nur wenig Kontakt zu seinen Angehörigen. Der Grund dafür soll seine Partnerin Laura Marie Geissler (25) sein. "Der wird noch mal richtig auf die Schnauze fallen. Das ist mein Gefühl", erklärte die 59-Jährige im Bezug auf ihren Sohn in ihrer Show "Diese Ochsenknechts". Vor allem, dass Jimi sich von seiner Tochter Snow Elanie Koc (2) distanziert, stößt seiner Familie übel auf.

Getty Images Harald Schmidt im Februar 2013 in München

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model, mit ihrem Sohn Jimi Blue

